【潮什么】一番赏 景品 究竟是什么？

以10元换取高价值的大型模型手办？这就是时下年轻人风靡的“一番赏”！

这集的《潮什么》就要带大家走入二次元的世界！点击视频，随记者一起来看看年轻人爱玩的“一番赏”以及“景品”究竟是什么吧！

“一番赏”是什么？

一番赏日文原名“一番くじ” （一番：最好的、くじ：彩票，抽奖 ），它是是日本娱乐公司万代（Bandai）旗下的BANPRESTO（眼镜厂）于2003年起发行的抽奖游戏。

哪里售卖？

一番赏（Ichiban Kuji）通常是眼镜厂和特定店铺签订协议指定贩卖，场所一般为日本的各大便利店、玩具店以及二次元爱好店。由于亚洲一代受动漫影响颇深，一番赏早就进军亚洲，并于2013年就已经获取3亿新币的营业额。

本地的话可在一般的玩具店如Latendo、Otaku HouseThe Collector Base等购买，或是在线上直播间通过主播抽取。

怎么玩？

一番赏都分为多个级别的奖项，从高到低依次为A赏、B赏、C赏、D赏、EFGHI不等，奖品一般都是别的地方无法购到的非卖品。这个抽奖的活动被设定为“必定中奖”，玩家只需购买一张奖券，并撕开看自己获取的对等奖品是什么即可。

一般来说，A~D赏都是高等奖，例如大比例的手办，由于数量少，入手难度高，因此收藏价值高且十分诱人，而后位赏（EFGHI..)通常就是小型周边产品，比如钥匙扣、毛巾、马克杯等等。

最终赏则是每个系列仅有一个的限量手办，由购买最后一张奖券的玩家获得。

“Double Chance”败部复活？

“Double Chance"从去年起终于进驻新马一代。

从去年二月起，原本只限于日本的一番赏“Double Chance”玩法，终于被引进新马一带。

“Double Chance”玩法就是即便你购买的奖券没有开到所谓的大奖，你还可以通过Whatsapp小程序，输入每一张奖券的独特编码，看看有没有二次中奖，相等于败部复活挑战。奖品通常都是些大手办、或是限量款手办。

想知道“一番赏”和“景品”有什么关系？点击视频观看吧！

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