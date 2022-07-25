【一点就懂】装修省钱看过来！便宜实木家具哪里找？

一场冠病疫情使装修费用上涨，如今通胀压力来袭，人们在装修房子时，更是想尽办法节省开支。

一名屋主在2021年和一家人搬进四房式组屋时，花在家具的费用竟然不到$3000，而且全都是实木家具！

他是怎么做到的呢？点击收看本集“一点就懂”视频！这名屋主不只分享省钱秘诀，还在视频里教大家如何简单修复家具。如果你目前没在装修，也可参考这个简单的三步骤方法，替家里的家具整修一番！

客厅里最昂贵的家具是$500的沙发。（制图/郭佳欣）

省钱秘诀(1)：减少嵌入式家具

订制嵌入式家具（built-in furniture）的好处是能完全配合空间的条件，但也会使装修费大大增加。

减少或完全不用嵌入式家具，改向购买零星家具可帮屋主省钱，也可以透过家具的选择和巧妙的布置，打造出独具风格的温暖家。

有的屋主更偏好零星家具的另一个原因是，即使住了一阵子，还是可以灵活调整家具的摆放位置，以后换房子时甚至可以带着它一起搬家。

省钱秘诀(2)：选购二手家具

屋主Luqman花在家具的总额不到$3000。他身后的大理石餐桌更是别人免费赠予他的。（李冠卫摄）

本集“一点就懂”里介绍的四房式组屋屋主Luqman Abdul Latiff，当初和妻子逛家具店时，发现符合心目中的主题并有一定品质的家具，价格远超出他们的预算。

Luqman和妻子后来在著名二手家具店Hock Siong找到心仪的家具，开启了他们买二手的“不归路”，之后更是在网购平台Carousell找到不少家具。这对年轻夫妇在后者挖到的宝，包括免费的大理石餐桌、$90床架、$50咖啡桌等，而且全都是实木。

主人房的实木床架，是Luqman的得意战利品之一（制图/郭佳欣）

选购二手家具有诀窍

Luqman的家居主题是殖民风，他指出，在Carousell不难找到符合或接近这个风格的家具。懂懂请他跟读者分享在Carousell买二手的心得：

找家具前先设定预算。 若碰到很喜欢但超出预算的产品，可视情况衡量。像他就以$300的二手价，购买一盏原价约$4000的意大利进口吊灯。

二手家具宜选实木 ，比颗粒板（compressed wood）或胶合板（plywood ）制成家具更耐用。

低价实木家具通常很快就卖掉，喜欢的话 动作要快 。

可从 照片 查看家具，也可请卖家提供更多照片。

装修开始之前，可上平台找家具。

可先买下，并请卖家帮你收住家具。

拿到房子的钥匙后，利用Lalamove或其他平台把家具送到你的新家，放在储藏室或无需大装修的房间。

可替二手家具进行简单的修复。详细做法可参考Luqman在视频里的示范。

Luqman着手修复二手家具后，开始对各种木工DIY产生兴趣。他不只为自己的组屋进行多种DIY，业余也开班授课，并提供家具修复和定制服务。预知详情，可上他的社媒了解更多。