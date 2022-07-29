【潮什么】年轻人为何愿意花钱自拍？

你还记得90年代末、20世纪初风靡一时的“日系大头贴”（Purikara/Neoprint）吗？

当时不论是在商场或是邻里间都随处可见这一类的自拍机器，特点是可以在上作画及写字，最后通过机器打印成贴纸，流行贴在书本或电话上。

90年代末流行的大头贴（Neoprint）（档案照）。

随着智慧型手机的崛起，这一类型的机器也渐渐地被时代淘汰，目前在本地已经很难找到此类大头贴机器。

有趣的是，从去年开始，新型“自拍风潮”再度崛起，本地也陆陆续续开设了越来越多家自拍馆。随这集的《潮什么》，一起去看看其中较特别的3间自拍馆。

“自拍馆”是什么？

“自拍馆”近年来在韩国与中国盛行，简单来说，它是个提供了不同主题房间、换装服饰及拍摄道具的新型照相馆。

与传统照相馆不同的是，这里并不提供摄影师，一般提供三脚架或自拍杆供客户自拍。

1）24小时开业的换装自拍馆

123Chicha算是本地首家换装自拍馆，拥有多种主题的房间（取自店家官网）。

去年开业的123 ChiCha Selfie Studio，可算的上本地首家换装自拍馆，主打的是24小时自拍服务，与亲友想在凌晨时分自High拍照不再是梦。

记者自费体验自拍馆，拥有众多服饰和场景供人自拍。

该店遍布两层楼，共有8个主题房，不时还会更新主题增添新意。每个主题房有灯光配备和自拍三脚架及遥控器，另外更设有厚实的门帘，拉上即可确保完整的私密性，让你不必在乎第三者的目光。

价格：单人两小时$80起

官网：https://www.123chicha.com

地址：110 Lor 23 Victory Center #03-07 Singapore 388410

营业时间：每天24小时（*凌晨时分前往需提前一天预约）

2）提供免费妆发服务的大型自拍馆

本地最大型自拍馆里拥有众多主题的房间（取自iWAN官网）。

i玩（iWAN）本地目前最大型的换装自拍馆，面积将近600平方米，拥有11种风格的主题房间，甚至还设有LED灯光走廊，不论是拍摄照片或视频都颇有氛围感。

该店的主题房在接受预定后只接待一组人马，可让顾客享有完全的隐私。另外店里也提供免费的专业妆发服务，让你的整体造型更加贴近主题，拍摄出好看的美照。

店家还引入高科技AI拍摄技术，让人可以通过仪器自拍，甚至带有自动精修功能，适合拍个人写真或证件照。

价格：单人$35.90/一小时

官网：https://iwanthy.com

地址：KH Plaza #05-01, 12 Aljunied Rd, Singapore 389801

营业时间：每日营业，上午11点至晚上10点

3）宠物友好自拍馆

想与宠物有种另类的体验，留下珍贵合影？不妨前往Self Photo Studio旗下的Photoism门店自拍即可！

店里走的是简约风，虽然有服饰和道具但种类没有上述两间主题换装自拍馆多，更倾向传统的照相馆。

房间内的摄像机是固定的，但有多种彩色及黑白背景供你挑选，让你的照片简约却不单调。推荐霓虹灯房间，可以让每张照片拍出来的效果不一样。

两人拍摄从$30起，价格包括20分钟的拍摄时间以及10分钟的选图时间。店里也提供照片影印服务，需额外付费。

价格：两人$30起/20分钟

官网：https://www.selfphotostudio.sg/

地址：10 Tampines Central 1 #01-25/26/27 , Singapore 529536

营业时间：周日上午11点—晚上9点；周末上午10点—晚上10点

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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