【一点就懂】人体工学椅真的有用吗？

你是不是在疫情期间居家办公，而买了人体工学椅（ergonomic chair）？现在回到公司上班，或实行混合办公模式的你，是不是正打算为办公室添购新椅？

人体工学椅款式琳琅满目，该怎么挑选呢？别以为椅子买回家后直接坐下就了事，专家提醒，最关键的是把椅子调去适合你的设置。想了解个中诀窍，点击收看最新一集的“一点就懂”！

往下滑，还有专家针对“人体工学椅5问”所提出的解答。

人体工学椅的多种可调节设置，可让使用者根据身形做出相应调节，（陈斌勤）

问：人体工学椅真的有用吗？

新加坡保健服务集团综合诊疗所高级物理治疗师吴淑芹受访时指出，人体工学椅的多种可调节设置，可让使用者根据个人的身高、手脚长度和桌子高度做出相应调节，有助于身体以挺直且舒服的坐姿办公。

问：人体工学椅对腰酸背痛有帮助吗？

一些人或许以为，使用一张好的人体工学椅，就能让腰酸背痛问题迎刃而解。吴淑芹指出，人体工学椅并非唯一的解决方法。事实上，坐着办公引发的酸痛，多半是因为长时间缺乏活动。

吴淑芹说：“长时间维持相同姿势，会对肌肉、关节和韧带造成压力，并影响血液和淋巴循环。虽然人体工学椅能提供支撑和舒适感，但定时改变坐姿比起添购人体工学椅更有效。”

问：人体工学椅和电竞椅（gaming chair）有什么不同？

电竞椅是专为打电玩人士设计，一般备有高椅背。（图/Unsplash）

顾名思义，电竞椅是专为打电玩人士设计。根据懂懂的观察，电竞椅一般备有高椅背，让使用者可以把头靠在椅背上端。人体工学椅的设计不一，有的带有头枕，一些椅子没有头枕，但椅背高度可支撑至肩膀。

一般而言，人体工学椅可调节的部位比电竞椅多。有的人体工学椅可调节座位的深浅度（seat depth），电竞椅一般则没有这个功能，但以小中大尺寸让不同体型的使用者有多种选择。视款式而定，一些人体工学椅的腰椎支撑和可调节度远甚于电竞椅。

问：人体工学椅是不是越贵越好？

Benel创意总监张熒轩告诉懂懂，人体工学椅不是越贵越好。她说：“人体工学其实不适合用价格去衡量。用料、品质、功能以及设计，都会影响一张椅子的价值。”

人体工学椅一般带有腰背靠垫和可调节的扶手。（陈斌勤摄）

问：没有人体工学椅怎么办？

物理治疗师吴淑芹指出，除了使用人体工学椅，我们也可以透过其他途径取得舒服的坐姿。例如，我们可用枕头、靠枕和卷成条状的毛巾提供背和手臂的支撑。如果椅子太高，双脚无法着地，可把脚放在低凳子上，以达到符合人体工学的坐姿。

眼睛若无法与电脑屏幕上端保持水平线，我们可利用纸箱或精装书（hardcover book）垫高屏幕或笔电。

问：坐在椅子办公如何确保坐姿正确？

电脑屏幕上端应该和眼睛保持水平线，才是符合人体工学。（图/Pixabay）

吴淑芹说，良好的坐姿包括：

膝盖弯曲90度，双脚平踏地面

上半身挺直，确保背部获得椅背的支撑

避免驼背或拱起腰背

手肘弯曲90度，舒服地靠在桌子或椅子扶手上

前臂（ forearm ）靠在桌上时，肩膀不应该往上耸

打字时手腕获得支撑，并处于放松的状态

电脑屏幕上端应该和眼睛保持水平线

无论如何，长时间维持相同的姿势对身体无益，建议每30分钟左右站起来走动或改变姿势。