【潮什么】这些物件和场所会让你联想到新加坡？

或许是社会现代化的步伐太快，导致复古零食和玩具渐渐消失，大家想抓住当年的回忆，因此近年来吹起“复古风”。哪些本地小物件或场所对你来说印象最深刻？

随这集的《潮什么》走访6个富有新加坡古早味的地点及店铺吧！

1）宏茂桥3巷至4巷 Ang Mo Kio Ave 3-4（Blk 256-258，115-116，102-106） | 美华地铁站 Mayflower MRT

如果你有机会经过宏茂桥3巷和4巷的组屋，便不难发现许多墙壁和柱子上都有许多大型且色彩缤纷的画作，画的都是些本地著名小吃（如沙爹、红龟粿）或是能代表古早味新加坡的物件（如热水壶、公鸡碗）。

原来这些壁画都是由新加坡失智症协会（Alzheimer Disease Association，简称ADA）策划的，目的是为了帮助失智症患者辨识回家的路。

2）儿童玩具主题馆 Children Little Museum | 57 Aliwal St, Singapore 19993

五粒子、古滴古滴、挑小棒、太空气球……这些复古玩具你玩过吗？

走进这家店，仿佛坐上时光机，瞬间穿越到上世纪七十到八十年代，周围挂满童年最爱的玩具和机器。

如果想购买任何物件的话不妨问问老板愿不愿意割爱

3）协胜隆 Heap Seng Long | 10 North Bridge Rd #01-5109, Singapore 190010

走进协胜隆咖啡店，泛黄古老的马赛克白色瓷砖，陈旧的木制柜台，橙色公用电话，装着饼干、糖果、花生糖等零食的玻璃瓶……这一切的一切无不述说着咖啡馆像是将时间定格在1970年代。

咖啡店以不变应万变，从刻着“协胜隆”的招牌、装潢、食物到饮料，40多年来如一日。第三代老板徐金灶几年前受《联合早报》访问时曾表示：“我们想保留传统，所以40多年不变。在爷爷和父亲那个年代就是这个样子，希望将当时的记忆保存下来。”

多年来，咖啡店的菜单没有什么变换，依然用火炭手烤面包，在本地时分少见，吃起来除了炭香还多了一份人情味。同样难得的是，协胜隆保留老一辈熟悉的蒸面包，利用滚水的蒸汽来蒸面包。

4）海生陶瓷 Hai Seng Porcelain | 4 Sago Lane #01-109, Singapore 050004

踏入海生陶瓷，店里有许多上世纪末常用的锅碗瓢盆，像是各色搪瓷（enamel）杯子与食格，以及古早味十足的公鸡碗。

公鸡碗源远流长，制作始于明代，一开始是贵族的珍品。清朝以后，才在民间普及，40年代起几乎家家户户都拥有公鸡碗。当工人们到南洋谋生时，带来了使用公鸡碗的习惯，于是，公鸡碗便由中国输入了东南亚，流传到了今日。

店里还有售卖现磨咖啡粉，看着古早味十足的磨豆机启动，发出“哥达哥达”的声响甚是有趣。感兴趣的顾客可以向老板探讨一下有什么品种，每公斤12元起，最低从200克算起。

5）饼干王 Biscuit King | 130 Casuarina Rd, Singapore 579518

生长于90年代以前的人，小时候吃的饼干通常都是通过杂货店里购买，当时的饼干都是装在一个个大铁桶里，想买什么直接跟老板说，直接按斤按量的卖。然而这一类型的杂货店、零食摊随着时代的脚步逐渐消失。

走进新加坡Biscuit King小店里，处处透露着童年回忆。Biscuit King算是新加坡当地卖复古零食和玩具种类最广的专卖店，有100多种饼干，50多种糖果，80多种蜜饯，以及70多种玩具。它们主要来自中国、泰国和马来西亚。

冉花饼（又称肚脐饼、Gem Biscuits）是许多新加坡人儿时喜爱的饼干。

店里有小时候爱吃的冉花饼干（Gem Biscuits）、巧克力华夫饼、大白兔奶糖；小时爱玩的五石子(Five Stones)、挑小棒（Pick-up Sticks）、毽子、“太空气球”（Bestman Balloon）等等。

这些怀旧零食和玩具，似乎具有特殊的吸引力，让大家找回当年美味又美好的回忆。

6）龙头游乐场 Dragon Playground | 28 Lor 6 Toa Payoh，Singapore 210028

你知道新加坡共有几个龙头游乐场？

历史最悠久的要属建于1979年的大巴窑龙头游乐场。红色的龙头用马赛克砌成，游乐场保留沙地，富有古早味。

在80、90年代时，龙头游乐场曾遍布邻里，承载着许多国人的美好回忆，算得上是公共组屋的历史遗产。

碍于安全隐患便随着时间淘汰了，目前仅有4座保留下来，而大巴窑的龙头游乐场更是唯一一个保有沙地的。

不知当你路过时，浮现在脑海中的是什么回忆呢？

对你来说，哪些物件或场所会让你直接联想到新加坡？留言与我们分享吧！预祝大家国庆节快乐!

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