【潮什么】8月即将结束的快闪店 你去了吗？

地近来兴起许多快闪店（Pop-up Store）。“快闪店”是一种不在同一地久留的品牌游击店，因为其“突然”、“短暂”的存在，反而成为一种魅力。

随这集的《潮什么》走访4个本月即将结束的快闪店吧！

1）THE SUPERMART by Zalora

8月12日结束

Bugis Junction #02-10B, Singapore 188021

网购平台Zalora和阿迪达斯（Adidas），携手推出一个“限定快闪超市”（The Supermart）。

除了有独家联动商品之外，该快闪店结合线上和线下购物的体验，让公众选购并试穿之后，扫描QR码，在线上付费，并将商品送达府上。

购买超过90元、150元、或200元，还可以兑换该品牌与3位本地艺术家（Hoon Jialing, Eman Raharno Jeman, Tiffany Tan）合作推出的限量T恤及帽子。

2）TEAM WANG Design快闪店

8月31日结束

Voco Orchard 2楼，Singapore 238883

王嘉尔Jackson自创时尚品牌Team Wang Design，于新加坡开设快闪店。他本人更是亲临店铺，吸引大批人潮。

快闪店是为了宣传品牌新夏日服装系列“SPARKLES - MUDANCE”而设，其灵感来自于牡丹花与舞蹈的结合，因此系列以跳动的牡丹图案为主，价格介于160元至200元不等。

由于明星效应太成功，目前店里的服饰大多数都没有小号的库存了，不过店员说稍后会补货。

为迎合主题，快闪店周围还布置成沙滩场景，邀请大家一起来场夏日派对，十分适合打卡拍照。

3）星巴克粉色概念店

8月31日结束

VivoCity #01-43, Singapore 098585

星巴克推出两款新饮——Pink Drink和Strawberry Acai Lemonade以及粉色概念快闪店（商家提供）。

为配合新推出的两款新粉色饮品——巴西莓草莓柠檬汽水（$6.60）、椰奶草莓巴西莓冷饮（$7.10），星巴克将其中一间门店装饰成粉色快闪咖啡厅，布满草莓的摆设充满少女心，供人打卡，还可现场投选自己心仪哪一款饮品。

4）Hirono Don’t Worry About Tomorrow快闪展

8月31日结束

Funan B2 地下通道， Singapore 179105

泡泡玛特携手艺术家 Lang推出新IP——Hirono小野，以及“The Other One”系列潮玩。

Lang曾表示，自己是将现代人或多或少压制的敏感转化为灵感，创作出了Hirono（小野）。

“小野是每个人成长的缩影，情绪的投射，在他身上，我们能看到自己变化的影子。在寻找中发现同类，在微妙的情感体验中找到共鸣，在内心从未被碰到的角落里，与最真实的自我相拥。”

Lang携手泡泡玛特于本月举行快闪展——“要那个早晨不来，就没有什么可以伤害你”（Don't Worry About Tomorrow）。此次展览，将是Hirono系列绘画、雕塑、装置、动画和潮玩首次在本地集中亮相。

“虽然希望明天不要来，但它还是会如约而至，不要太担心。”

作为展览主题，“如果那个早晨不来，就没有什么可以伤害你。”源自Caetano Veloso《Summertime》的歌词，展览英文“Don’t worry about tomorrow”取自马太福音6：34“不要担心明天，因为明天自有明天的忧虑。”

“如果‘明天’不来，那我们是否可以变得更为纯粹？”

Lang不希望给观众定义答案，而是希望大家通过自己你能有不同的理解。感兴趣的人还可以在店里试一试手气，看看自己抽到哪一款Hirono。你最喜欢哪一款呢？

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集《潮什么》介绍新加坡的怀旧物品和场所？点击看这里。