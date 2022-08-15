【一点就懂】从垃圾堆到餐桌 丑蔬菜如何变身咖啡馆美食？

猜猜看，新加坡在2021年制造了多少食物垃圾？说出来可能有点惊人——8亿1700万公斤！

食物垃圾看起来好像跟我们毫无相关，事实上，很多垃圾是我们直接或间接造成的。这些垃圾当中，有相当一部分是因为外表有瑕疵、形状跟人们认知的有出入、一批货内产品大小或长短不一致，或是供应过剩，而被食品进口和分销商以及零售店所丢弃。换句话说，它们未必不能食用，只要懂得处理，就能把它们从垃圾堆带到餐桌上。

这一集的“一点就懂”中，懂懂探访了实践剧场旗下咖啡馆“实堂”，向昵称“姑娘”的负责人了解他们如何拯救差点沦为垃圾的蔬果并将之变成美食，在丑食活动“休息实间”中带给食客一个别开生面的用餐体验。点击收看视频，还能跟烹饪达人学习处理丑蔬菜的窍门！

“实堂”团队在拯救蔬菜时没能挑，有什么拿什么，回来后才进一步筛选和处理。（梁麒麟摄）

丑食派对让你重新认识盘中餐

“休息实间”不是你想象中正经八百的用餐活动，它其实更像一场丑食派对。每一场的料理主题和嘉宾厨师各不相同，但都会聚焦丑丑的蔬菜和水果。上菜前，“姑娘”洪小婷先介绍当天使用的丑蔬菜的故事。现场还有一名“八卦王/王后”会穿梭在各桌之间跟食客聊天，了解他们和食物的故事。

获救蔬菜多数只有外表上的瑕疵，部分状况良好，乍看之下无异于一般蔬菜。（梁麒麟摄）

食客吴素英告诉懂懂，如果不说，她不会知道当天品尝的是用丑蔬菜做的菜肴。她形容当天的中东风味餐：“味道好，很创新。”

吴素英下厨时会接触到带瑕疵的蔬菜，对于丑食不避忌。但她指出，由于一起同住的家人不多，因此不会特地购买丑蔬菜，除非真有需要。

下一场“休息实间”定于9月9日举行，活动欢迎乐捐，用餐最低捐款为每人$10。如果你有兴趣出席，可关注实堂的Instagram或面簿。