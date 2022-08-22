【一点就懂】如何在家当老板 卖吃赚外快？

疫情催生了不少居家餐饮生意，让好些人萌生了创业的念头。如果你也想在家当老板，赚点外快，本集《一点就懂》请来有丰富餐饮经验的创业者，与你分享入门生意经！赶紧点击收看视频，并收藏起来方便日后参考！

创业后才发现……

我们都知道创业不是一件容易的事。自2016年经营纯素烘焙居家生意Raebakesvegan的张瑞敏指出，创业后才发现单独经营生意需要付出很多精力。

她说：“从烘焙、研发食谱、点货、包装、物流、客户服务、设计等等，凡事都要亲力亲为。”

张瑞敏的纯素甜点每次开放预订都迅速销售一空。（图/Raebakesvegan）

曾开过餐馆，目前是一名全职烹饪导师的李国豪，业余兼职经营Kai Dining居家用餐服务。他指出，当家庭厨师转而经营居家餐饮生意，往往没有意识到需要花很多时间在备料和洗碗上。

维系生意靠的是……

张瑞敏经营Raebakesvegan这6年来，每次开放预订都迅速销售一空。她指出，让生意不断增长和进步的秘诀是向顾客询求反馈。

她的顾客以常客居多。她分享吸引回头客的秘诀是把他们当朋友般对待和聊天，“我喜欢称呼顾客的名字，这样沟通时更亲切，能让他们对品牌产生归属感”。

李国豪将住家门户敞开，让公众上门用餐。（图/Kai Dining）

居家创业常见问题（美食篇）

问：需要申请执照吗？

答：建屋发展局（HDB）和市区重建局（URA）允许居家生意准备少量食物来售卖，无须申请或注册。

前提是居家生意业者经营的是小型生意，只要遵照新加坡食品局（SFA）定下的食品安全指导原则，无须向SFA申请执照。

问：需要参加食品安全课吗？

不需要，但SFA鼓励居家食品业者参加食品安全一级课程。

李国豪擅长和风地中海式料理。（图/Kai Dining）

问：我可以准备食物让人团购吗？

答：团购是主办人和公众之间的私人安排，无须申请执照。

问：我可以把食物卖给零售餐饮生意，或在短期经营的市集售卖食品吗？

答：不可以。

问：我在家提供private dining服务。有任何防火条例或规则需要注意的吗？

新加坡民防部队受询时指出：