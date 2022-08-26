【潮什么】想抽中盲盒“隐藏款”　其实不靠运气？

你是否曾看过人疯狂的摇盒，开出后有人欢喜有人愁？你看到的或许是时下年轻人热衷于的“盲盒文化”。

即便对盲盒不熟悉，你是否也曾在全岛各地商场看过盲盒界中的领头IP——Molly？

巨型Molly曾于去年底至今年初出现在全岛各地的商场中。

小小的塑料玩具，有些竟然价值上百元、上千元？盲盒究竟有什么魔力，让年轻人为之疯狂？随这集的《潮什么》走进这个让玩家心甘情愿掏钱的世界！

盲盒是什么？

盲盒类似于扭蛋或惊喜袋，拆开前无法知道盒子里面装的是什么，图为盲盒界的领头IP—Molly（王昀诗摄）。

所谓盲盒，就是在一个严密盒子中装着不同的玩具模型或玩偶。每个盲盒的外观都长得一模一样，消费者在购买前无法透过外观辨别，只有在打开后才能知道里头装着的物品是什么。

玩法类似扭蛋与福袋，“在打开前，你永远不知道里面会装着什么”。

恰恰是这种不确定性，造就了盲盒的吸引力。

盲盒市场有多庞大？

盲盒界的“龙头”泡泡玛特每上新品就会造成排队风潮（截图自POPMART SG 8月IG限时动态）。

据统计，2019年盲盒在中国的市场价值高达74亿人民币（约15.2亿新币），预计到了2024年可能飙升至300亿人民币（约61.4亿新币）。

95后玩家剁手力榜单（互联网）。

其中最具代表性的盲盒业者泡泡玛特（POP MART）于2020年底在香港上市，市值一度飙破千亿港元（约171亿新元），前景无限，引起众多讨论。

另外，根据中国网购平台“天猫”发布的《95后玩家剁手力榜单》，潮玩手办是15岁至25岁中国年轻人排名第一“烧钱爱好”，其中盲盒收藏是硬核玩家数量增长最快的领域。

这些数据恰恰显示盲盒的市场大得惊人，且还在持续扩大中。这股盲盒风气如今也吹进了新加坡，而且势头强劲。

隐藏款的概率

以泡泡玛特的盲盒来说，一般每144盒只有一盒隐藏款。

盲盒的价格介于新币13.9和24.9之间，收藏家平均都有上百盒。这么贵的盲盒为何会让年轻人一买再买？关键在于隐藏款。

以泡泡玛特家的盲盒来说，一套盲盒共有12款基本款外加1款隐藏，每箱货共有12套，也就是说隐藏款出现的概率为1/144。正因为机率小，隐藏款在二手市场的价格一般可以炒高几十倍、甚至百倍。

超高的价格也造就了玩家毫不犹豫买买买的风潮，为了“亲手”开出隐藏，更有玩家直接端箱（即144盒）再二手转卖多余的盲盒。

正所谓“有钱难买开心，重金难换惊喜”，诸如泡泡玛特这类盲盒商品的“隐藏款”推动的就是这种心理。。为了拥有下一个未知的惊喜更为了增加中奖概率，使得年轻人心甘情愿地加入到抽盲盒的“无限游戏”中。

抽“隐藏款”从来都不是靠运气

某些系列的款式和隐藏都有编码（截图自小红书用户“大脑门和大耳朵”、“33不是珊珊”）。

若你常常在店里购买，却仍然抽不到隐藏款，你也不需要因自己“手气不佳”而感到太气馁。

原因在于，除了运气，抽盲盒更考验玩家的技巧与耐心。

网上有铺天盖地的攻略，像是每种款式的重量和摇法，甚至还有编号。有一部份系列的隐藏因为其重量远远超过普通款式，基本上都是明盒——像是泡泡玛特家的SkullPanda一代、三代隐藏“血色爵士”和“酷导演”皆如此。

记者也亲身尝试过根据攻略，找到完全对等的编号，结果就真的开出过隐藏。

网上都有摸盒攻略以及每种款式的重量（截图自小红书）。

另外就是在于持久力与耐心。盲盒圈中有一群忠粉，他们或许会每天前往店面“摸盒”，看看隐藏是否在台面上，开出隐藏款只是迟早的问题，就看你自己有没有这份持久的耐力。

盲盒社区促进玩家交流

本地盲盒玩家在面簿、Telegram、Carousell等平台都有社团，促进玩家交流与换娃（截图自不同社区）。

盲盒风潮在本地的兴起，也促进了玩家们之间的线上与线下交流。

除了分享摸盒技巧、交换手感重量之外，玩家也可以通过换娃的方式，将不想要的拿去交换，进而形成了互动和社区。

提醒大家，玩盲盒固然有趣，但玩家理应进退适度并理性消费。

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