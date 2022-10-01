F1周末 不看赛车你还能……

F1周末终于再次回到新加坡，这是疫情以来新加坡再度举办F1，各商家品牌各出奇招，赶上这股F1热潮！

如果你没有买到F1车赛的门票，不看赛车你还能干嘛呢？

你还能…… 坐进赛车模型里！

公众有机会能和这款乐高赛车合照！（照片/乐高提供）

乐高联手超跑品牌麦卡伦（McLaren）在今年三月份推出一款编号42141，2022年麦卡伦F1车队赛车款的模型—— 显眼的蓝色与橙色让粉丝和收藏家大为惊喜，大众化的价格也让这款联名成为其中一款最受欢迎的联名款之一。

配合F1赛事在新加坡举行，乐高联手麦卡伦在乌节路中心（义安城广场外）展出一款实体版乐高赛车。这款赛车用了288315块乐高，耗时1893小时完成，是原本乐高版的9倍之大。

除了能与这款乐高合照，公众还能参与游戏赢取奖品，现场也能以促销价购得这款乐高。

公众还有机会获得签名版乐高！（照片/乐高提供）

当今F1届最年轻的车手，22岁的麦卡伦车手Lando Norris早前也到现场出席活动，除了坐上这台乐高跑车，他也在现场为一些乐高模型签名，相信能幸运赢得这款独家签名版的朋友应该会非常开心！

你还能……到圣淘沙狂欢！

虽然不在赛车道的中心，圣淘沙也趁着这个F1周末大搞特搞—— 从虚拟赛车、美食优惠到现场音乐表演，不同角落的圣淘沙都沉浸在F1热潮中！想知道更多优惠详情可点击这里查询。

F1热潮也延烧到圣淘沙！（照片/圣淘沙提供）

你还能……看到真正的赛车！

位于赛事的中心，新达新加坡（Suntec City）这个周末也很热闹。除了迎接许多为F1而来的游客，他们也为本地的赛车爱好者准备了一系列的优惠和活动，还有机会看到来自车队的赛车哦！Williams Racing车手也会在特定时间到现场与公众见面，千万别错过！

现场让你体验虚拟驾驶F1跑车的乐趣！（照片/新达新加坡提供）

来自Williams Racing车队的车手也会莅临现场，粉丝们可要留意时间表咯！（照片/新达新加坡）

还有好多的派对不在话下，但还是要提醒大家，这段时期许多地方封路且容易塞车，而且酒后不开车，开车不喝酒，建议大家乘搭公共交通到现场哦！