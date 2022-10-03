【一点就懂】疗愈ASMR 另类失眠救星

观看ASMR视频可能会让你觉得心情舒畅。它疗愈的作用不止于此，有些人甚至靠它助眠，并将它视为失眠救星。

ASMR视频因为互联网而兴起，但别以为它只是网络世界的玩意儿。有个新加坡人就将ASMR变成据称是全球首个真人ASMR体验活动，提供网络没有的触觉体验，让参与者的多种感官身临其境感受ASMR。点击收看最新一集“一点就懂”，一起了解ASMR为什么能帮助睡眠，以及真人ASMR体验究竟是怎么一回事！

真人ASMR活动Whisperlodge提供网络没有的触觉体验，让参与者的多种感官身临其境感受ASMR。（SainouSpace提供）

玩泡泡纸也是一种ASMR

ASMR是自发性知觉经络反应，英文全名为“Autonomous Sensory Meridian Response”。简单来说，当人们的视觉、听觉和触觉受到刺激，都可能感受到ASMR。

早在2016年，美国纽约市开始冒起一场场真人ASMR活动Whisperlodge。新加坡人刘诗琪是活动的联合创作者。她在接受zaobao.sg访问时坦言，她曾每晚必看ASMR视频才入睡，“睡前不能没有它”。

ASMR视频的内容包罗万有，最普遍的包括轻声细语、梳头、玩气泡纸（bubblewrap）等。刘诗琪指出，每个人喜欢的内容因人而异，因此没有所谓最能助眠的ASMR类型。

梳头的声音放大后可以很疗愈。真人体验梳子划过身体的ASMR，如何？（SainouSpace提供）

尽管如此，刘诗琪坦言，ASMR的作用并没有获得证实。“它不是一种疗法，也不是一种医疗手段。但数以百万计在网上看ASMR的人表明，ASMR让他们放松，并帮他们平静下来。”

Whisperlodge活动今年9月从美国搬到新加坡举行。10月份的门票虽然已售罄，但主办方正探讨举行其他ASMR活动。有兴趣的读者，可关注活动主办方的社媒。