【潮什么】本地最大室内滑板场 对新手来说难不难？

最近本地也有越来越多年轻人滑滑板，但你可知这项运动曾被禁止？到底这项运动的魅力何在？

这集的《潮什么》就带大家走访新开张的本地最大室内滑板场——Por Vida，从没滑过滑板的记者将帮大家体验看看滑板是否真的如传闻般的那么难？

观看视频，看看学滑板的少年们为何摔断手脚都想继续滑滑板！

滑板的起源

本地新开的室内滑板场Por Vida Skateboarding（图/商家提供）。

上世纪50年代的美国加州，因为旱灾导致无法冲浪，便有人突发奇想在冲浪板上加轮子，做成了滑板。由于滑板是冲浪运动的衍生，滑板文化带着冲浪的印记，滑板爱好者修建的滑板公园都是在模拟冲浪的地形。

这项活动也在70年代达到顶峰。在那个年代，滑板少年的无拘无束被视为叛逆的象征，常常被无故投诉及拘捕。挪威政府甚至将它禁止了长达11年之久，滑板运动也被视为街头文化的典型象征之一。

近年来滑板才渐渐摆脱过去的负面标签，成为许多高级时尚品牌的必推单品。

大牌时尚近年来都推出许多滑板商品（图/Stock X）。

从2021年起更是首次被列为奥运正式比赛项目，可见这个次文化有已经渐渐成为主流。

去年起滑板被正式列入奥运比赛项目之一，图为日本选手（图/法新社）。

本地最大室内滑板场

Por Vida Skateboarding上周六（1日）于GR.iD商场内开设6708平方英尺的滑板场，这也是本地目前为止最大的室内滑板场。

室内设有许多不同难度的颇道，为不同程度的滑板手提供多样化的选择。

创办人之一陈汉祥（34岁）表示：“我们很高兴能为滑板社群提供一个多功能的的空间，在这里他们可以磨练自己的技能，并与志同道合的滑板爱好者相聚一起。新加坡是个热带雨林的国家，常常会下雨。再加上，室外的滑板公园一般的坡道比较难，所以建立这个滑板场让大家都可以玩。”

PorVida滑板学员，左起：黄姿宁（9）、杨洋（15）、Rishiraj Bera（10）。

儿童学员不畏惧受伤

滑板学员Rishiraj Bera（10岁）、杨洋（15岁）、黄姿宁（9岁）都在学滑板时受到不同程度的伤，后者更是曾摔倒到脚踝骨折、需要裹石膏。

问到他们是否会因此产生阴影、害怕受伤？三人不约而同地回答“不会！” 眼神中更是透露出一股坚毅及对这项运动的热爱。

记者体验

滑板运动既然不分年龄，记者决定体验看看是否真的难上手？

亲自尝试之后，滑滑板对于缺乏运动细胞和平衡感的我来说确实不易，却也没有想象中的难。

最大的挑战应该是需要战胜自己的心魔，因为害怕受伤所以不太敢放手尝试。

相较于现场的小朋友们，虽然都带上护膝都，但他们不畏惧摔倒，所以学习进度相对来说比较快。但当我渐渐掌握技巧，滑得比较顺畅时，也体验到喜欢滑板的人所形容的畅快感。

总结来说，只要你调整好心态，其实滑滑板并不算太困难。

Por Vida Skateboarding

#B1-11 GR.iD Singapore，1 Selegie Rd Singapore 188306

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