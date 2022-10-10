【一点就懂】泡泡冰水减减压

练习憋气、泡在5摄氏度的冰水，让身体承受压力来对抗压力。这两个看似“自虐”的活动，在新加坡日渐成为新兴的保健方法。

这是荷兰“冰人”Wim Hof创造的Wim Hof Method（WHM）的两个重点项目。新加坡第一个受认证的WHM导师陈淳毅将这个抗压活动比喻为修剪植物。“修剪植物会令它开花或长更多侧枝，同样的，当我们练习这个呼吸法和泡冰水浴时，身体承受压力相当大。当活动停止，身体能慢下来，进入修复的状态。”

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荷兰“冰人”Wim Hof不断自我挑战。（图/Wim Hof Method）

从冷得大叫到感受平静的力量

Wim Hof早在1977年就开始冰浴。他培训的第一批导师约在2010-2011年之间开始将WHM推广出去。但这位荷兰冰人受高度关注，跟他一次次挑战极限有关。Wim Hof曾全身站在冰桶里112分钟（2010年）、赤脚在北极圈完成半程马拉松（2007年）、只穿短裤登上海拔5756米的乞力马扎罗山（Mount Kilimanjaro；2016年）等。

2014年，荷兰拉德堡大学（Radboud University）研究了Wim Hof的身体机能后发现，他常处于低温中，并以平稳、深入的呼吸放松身体，强化自主神经系统，使免疫力获得提升。

陈淳毅2018年冬季到波兰接受导师培训。（陈淳毅提供）

新加坡人陈淳毅曾向Wim Hof拜师，并在2018年成为受认证的WHM导师。他在受访忆起未接受培训前的冰水浴初体验。他说，当时朋友们听到他从浴室发出大叫声，因为在冬天洗冷水澡实在痛不欲生。“不过，当我关掉水龙头那瞬间，我感觉到身体有一股力量，一种平静的力量。”

那次体验，促使他研究冰水浴并走上WHM之路，将这个保健法推广给更多人。

WHM冰水浴应该在专人的指导下进行。官网资料显示，WHM不适合有冠状动脉心脏病、癫痫症、肾衰竭、高血压等疾病患者。有兴趣体验的读者，可上网报名及了解更多详情。