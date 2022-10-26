【潮什么】11个韩国流行的韩星、韩剧、韩综热门打卡景点

重现韩剧中帅气美丽的欧巴、欧尼的场景不再是梦！

韩国政府10月宣布全面开放给旅客，如果你最近正准备去韩国旅游，又想要跟随近期人气的韩星、韩综及韩剧的脚步趴趴走，随这集的《潮什么》一同到韩国看看近期有什么热门的取景景点！

1）《德鲁纳酒店》的拍摄地

《德鲁纳酒店》（Hotel Del Luna）中有许多场景是在这家咖啡馆内录制的（图/tvN、Cafe Seine IG、王昀诗摄）。

益善洞（Ikseon-dong）是近来首尔流行的景点，人气韩剧《德鲁纳酒店》（Hotel Del Luna）的部分场景便是在Hotel Seine咖啡馆拍摄的。室内的摆设以巴黎奢华风为主，你是否认得出IU曾出现过的角落呢？

地址： Hotel Seine 호텔세느장 28-5 Donhwamun-ro 11-gil, Jongno-gu, Seoul

如何去：钟路3街站出口6（ Jongno 3(sam)-ga Station, Exit 6)

2）IU饰演的“张满月”最爱的包子店

《德鲁纳酒店里》IU饰演大的张满月（Jang Man-wol）最喜欢吃的包子店便是在昌华堂拍摄（图/tvN、张满月IG、王昀诗摄）。

咖啡馆隔壁便是著名昌华堂饺子（Chang Hwa Dang），也就是IU在《德鲁纳酒店》（Hotel Del Luna）里超爱吃的包子店。

虽然IU并非在该分店拍摄，而是在惠化站的门店进行拍摄，店家也不售卖剧中的包子，但他们家的装横都相似，煎饺的美味也赫赫有名。

地址： Changhwadang 창화당 23 Supyo-ro 28-gil, Ikseon - dong , Jongno-gu, Seoul

如何去：钟路3街站出口6（ Jongno 3(sam)-ga Station, Exit 6)

3）韩剧女神们都爱的游乐场

(图/tvN、ENA）。

在饺子馆的拐角处，就有《非常律师禹英禑》（Extraordinary Attorney Woo）里约会场景及《女神降临》（True Beauty）中好姐妹游玩的游乐场， 让你可以和朋友或另一半重现韩剧场景。

地址： Com Com Play 콤콤오락실 23-6 Supyo-ro 28-gil, Jongno-gu, Seoul

如何去：钟路3街站出口6（ Jongno 3(sam)-ga Station, Exit 6)

4）韩剧中常见的浪漫石墙

德寿宫外的石墙常常在韩剧中出现（图/tvN、SBS、王昀诗摄）。

如果你喜欢看韩剧，定会觉得德寿宫外的石墙十分眼熟，因为这个地点曾在超过10部人气韩剧中出现。

其中包括《鬼怪》（Goblin）、《你喜欢布拉姆斯吗?》（Do You Like Brahms?）还有《未生》（Misaeng）等韩剧。

地址： Deoksugung 덕수궁 99 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul

如何去：市政府（City Hall） 站

5）汉江彩虹喷泉音乐灯光秀

彩虹喷泉的会随着流行不时更新音乐（图/tvN、王昀诗摄）。

汉江的盘浦大桥月光彩虹喷泉，每晚都会举行音乐灯光秀，其中的亮点就是《鱿鱼游戏》（Squid Game）中抓迷藏的经典音乐和泰妍（Taeyeon）的歌曲《四季》（Four Seasons）。

这里也曾在众多韩剧《请融化我》（Melting Me Softly）、《河伯的新娘》（The Bride of Habaek）中出现过。

地址： Banpo Bridge Rainbow Fountain 반포대교 달빛무지개분수 40, Sinbanpo-ro 11-gil, Seocho-gu, Seoul

如何去： 乘搭地铁至 高速巴士客运(Express Bus Terminal)站，前往8-1出口，步行约15分钟

高速巴士客运(Express Bus Terminal)站，前往8-1出口，步行约15分钟 演出时间：12:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | （21:30 周末），每场演出20分钟

6）防弹少年团BTS车站

位于注文津海滩（Jumunjin Beach）的BTS巴士站。

韩星“防弹少年团”（BTS）其中的《You Never Walk Alone》专辑封面就是在首尔近郊的注文津海滩（Jumunjin Beach）拍摄而成。

歌曲《Spring Day》MV中智旻的部分也是在此录制，吸引众多ARMY粉丝专门到这里朝圣。

地址： BTS Bus Stop BTS 버스정류장 8-55 Hyangho-ri, Jumunjin-eup, Gangneung-si, Gangwon-do

如何去：搭乘KTX到 江陵（Gangneung）站，再转乘300号巴士约50分钟

7）召唤《鬼怪》的浪漫之地

韩剧《鬼怪》（Goblin）中金高银召唤孔刘经典一幕的拍摄地（图/tvN、王昀诗摄）。

喜欢韩剧《孤单又灿烂的神——鬼怪》（Goblin / Guardian: The Lonely and Great God）的话，千万别错过剧中经典一幕的拍摄地。

当年金高银来（Kim Go-eun）到海边第一次许愿见到孔刘（Gong Yoo）欧巴的一幕就是在这里拍摄的。

地址： Goblin 도깨비 드라마 촬영지 81-68 Gyohang-ri, Jumunjin-eup, Gangneung-si, Gangwon-do

如何去：从BTS车站附近乘搭300-1、302-1、Sea Tea1巴士前往，车程约15分

8）体验当《跑跑人》的辛苦

喜欢韩综《跑跑人》（Running Man）的粉丝不可错过以该节目为主题的体验馆。

喜欢韩国人气综艺《跑跑人》（Running Man）就必须到以他们为主题的体验馆，亲身体验看看节目中的挑战是否真的那么难？

地址： Running Man Museum 세인트존스호텔 St John Hotel, 307 Changhae-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

如何去： 从《鬼怪》拍摄地乘搭Sea Tea1巴士约25分钟

价格：每人$15新币，可提前上Klook预订或现场购票

9）韩国茶叶的故乡

宝城（Boseong）是生产茶叶，其中大韩茶园（Daehan Dawon）是当地最出名的茶园之一（图/SBS、KBS、王昀诗摄）。

如果你有机会到宝城（Boseong）游玩，不妨到大韩茶园（Daehan Tea Plantation）踏青。其中《蓝色大海的传说》（The Legend of the Blue Sea）、《夏日香气》（Summer’s Scent）等人气韩剧就曾在这个美丽的茶园进行拍摄。

另外，茶园里的绿茶冰淇淋及拿铁堪称一绝。茶园外的停车场附近也有售卖绿茶冷面、绿茶韩式拌饭、绿茶排骨等美食。

来到宝城必吃绿茶冰淇淋、绿茶排骨及冷面（王昀诗摄）。

地址： Daehan Dawon 대한다원 763-65, Nokcha-ro, Boseong-gun, Jeollanam-do

Daehan Dawon 대한다원 门票：每人4000韩币（约4新元）

10）少女心爆棚的粉色芒草

位于釜山郊区Gasan Supia生态园区是韩剧《还魂》（Alchemy of Souls）的取景地（图/tvN、王昀诗摄）。

釜山近郊的“Gasan Supia”生态园区，除了是秋天粉红芒草的热门打卡景点之外，更是古装韩剧《还魂》（Alchemy of Souls）的拍摄场地。

地址： Gasan Supia 가산수피아 105, Hakhadeuran 2-gil, Gasan-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do

门票：每人9000韩币（约9新元）、想摸羊驼需额外添加5000韩币（约5新元）

11）梦幻的“Borahae”紫色岛

“紫色岛”（Purple Island）是全罗南道新推出的景点，岛上皆以粉色为主（王昀诗摄）。

韩国全罗南道于2021年推出全新旅游景点——梦幻的“紫色岛”。

紫色岛其实由半月岛（Banwol Island）和朴只岛（Bakji Island）两个相邻的岛屿组成，中间以长长的紫色大桥链接。

登岛需付5000韩币（约5新元），但访客只需身穿紫色衣物或携带紫色物品便可以免费登岛。

紫色是BTS官方颜色，成员V也曾发明“Borahae”（即 “I Purple You”）一词，因此岛上处处可见该词的摆设（王昀诗摄）。

由于“防弹少年团”（BTS）的应援颜色是紫色，成员V也于2016年曾发明“BORAHAE”一词（直译为 “I Purple You”），意指彩虹最后的颜色，是相信对方、彼此相爱的意思，因此岛上到处充斥着BTS牌坊和“Borahae”装饰供粉丝或参观者打卡。

地址： Purple Island 반월카페 58 Banwol-ri, Anjwa-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do

门票：每人5000韩币（约5新元），身穿紫色衣物可免费登岛

《潮什么》每周三播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

下集预告：首尔明洞、梨大已没落！现在到首尔旅游哪里最夯？

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