滨海湾花园变身高科技“阿凡达”世界！

想探索高科技的“阿凡达”世界、与潘多拉星球上的生物互动吗?

星期五(10月28日)起,《阿凡达世界:全新体验》(Avatar: The Experience)在新加坡滨海湾花园 “云雾林”(Gardens By The Bay Cloud Forest)正式亮相。

此次体验是占地4000平方米的“云雾林”10年来最华丽的变身,主办方更是特地引进了20种云雾林之前没有的植物花卉品种,只为逼真地呈现《阿凡达》中的“潘多拉星球”(Pandora)。

访客还能提前目睹年底上映的续集中所出现的奇幻海洋生物“Ilu”。

即将上映的《阿凡达》续集中出现的新生物“Ilu”(王昀诗摄)。

随zaobao.sg一同走进这个“神秘”的潘多拉星球,一同看看其沉浸式体验有哪6个亮点!

1. Avatarize Yourself

你曾想象生活在“阿凡达”世界中会是什么样子吗?(王昀诗摄)

在潘多拉星球上有一种别的地方都没有的矿物元素Unobtanium,因环境元素造就了与人类不同的种族:约3米高的蓝色类人生物“纳美人”(Na'vi)。

《阿凡达》中的纳美人“Na'vi”(林泽锐摄)。

首部电影中男主角在实验室的帮助下将自己的意识传送进克隆的纳美人,在这里你也能体验看看走进生物机舱“改变DNA”的你,究竟会变成什么样子?

你还能扫描QR码,将图片下载发在社交媒体炫耀一番。

2. Sacred Space

敲击蘑菇植物(Lichens)便可触发荧光脉动上山(海峡时报档案照)。

敲击蘑菇植物(Lichens)便可触发荧光脉动,该脉动会随着植物的藤曼爬上山,搭配音效与风效让人身临其境。

夜幕降临后,当你被这些岑天的荧光植物包围,就好似电影中男主角杰克初次到达潘多拉星球时被许多发光的“希望树”种子包围一样。

3. Fire Pod

灯光、音效搭配AR技术,访客可以与潘多拉星球的生物一同载歌载舞(王昀诗摄)。

访客可以与潘朵拉星球上的花草一同载歌载舞。

4. Fly a Banshee

斑溪兽(Banshee)是《阿凡达》中的虚构生物,是一种中型飞翼类肉食动物,状似地球恐龙时代的翼龙。纳美人可以利用自己的神经鞭将其驯服,支配其去打猎和战斗。

在这里,你可以化身纳美人,通过AR技术实时操控“斑溪兽”飞行,测试你是否有绝佳的飞行技术!

5. Mountain and Baby Banshee

全球首个同比例打造的“班溪兽”(Banshee)率先在本地亮相,木偶师会操控小“班溪兽”与之互动(海峡时报档案照)。

新加坡是全球首个让实体比例打造的“高山斑溪兽”(Mountain Banshee)亮相的地方。

拟真的动作搭配恐怖的音效,真的会让一些访客因凶猛的的斑溪兽而捏一把冷汗。

现场每隔10至15分钟,也会有木偶师操控小“斑溪兽”与其互动演出。

6. Encounter With Eywa

访客可以触及墙壁及地上的画面与之互动(海峡时报档案照)。

巨大数码装置利用全息投影及众多传感器,投射出《阿凡达》中缤纷绚丽的场景,随着访客的动作而变换轨道,有万物生生不息的壮丽,让人360度探索潘多拉新球上的所有生物。

感兴趣的公众可以前往亲自体验其他展区。

云雾林中所有的阿凡达展区(官方提供)。

这个花费了15个月筹备的沉浸式体验是由大导演James Cameron(詹姆斯卡梅伦)、Cityneon Holdings、 Disney Location-Based Experiences、Lightstorm Entertainment携手打造。

展览日期从2022年10月28日至2023年3月31日,售价从$23新元起,公众可以从滨海湾花园官网、Klook网站以及现场购票。

《阿凡达世界:全新体验》(Avatar: The Experience)

日期: 2022年10月28日至2023年3月31日

2022年10月28日至2023年3月31日 时间: 每天早上9时至晚上9时(最后入场时间为晚上8时)

每天早上9时至晚上9时(最后入场时间为晚上8时) 票价: 23新元起

购票方式:滨海湾花园官网、Klook网站以及现场购票

关于“阿凡达”

2009年上映的《阿凡达》是由二十世纪福克斯电影公司所出品。该片讲述了在未来,人类飞到遥远的星球潘多拉开采资源,受伤后以轮椅代步的前海军杰克,自愿接受实验并以他的阿凡达来到潘多拉。然而,在结识了当地纳美族人公主涅提妮之后,杰克在一场人类与潘多拉军民的战争中陷入两难的故事。

第二部即将在今年12月上映的《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water),延续了第一部的情节。讲述了5年之后,杰克已经成为了纳美族的族长,也与妮特丽组建了家庭,两人育有一对可爱的儿女。直到某天,部族兄弟的意外身亡,打破了他们平静的生活,杰克猜测有人类的阿凡达混入部落,并与族人共同对抗邪恶势力。