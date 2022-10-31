【一点就懂】那些森林浴可教我们的事

你有多久没亲近大自然了？说的不是到户外走走、远足，甚至爬山，而是实实在在地放慢步调，不以目的地为目标，用五感感受大自然，体验森林浴（forest bathing）的奥妙。

森林浴对人体的益处多，最直接的是吸收大自然中的芬多精（Phytoncide），有助于安定情绪和减压。本集《一点就懂》邀你在森林浴向导的带领下，一起认识森林浴这个源自日本的养生保健活动。马上点击收看视频！

助唤醒感官

森林浴一词翻译自日文Shinrin-yoku，意思是沐浴在森林的氛围里。日本林业厅自1982年开始推动森林浴，鼓励人民走进森林里疗愈。BBC在2016年报道，日本医科大学（Nippon Medical School）教授兼日本森林医学会（Japanese Society of Forest Medicine）主席李卿医生指出，森林浴的灵感来自日本神道教和佛教的修行方式，日本政府甚至在过去10年投资1000多万美元对森林浴展开研究。

森林浴缓慢的步调能帮助人们打开心扉，唤醒感官。（档案照片）

我们看到的森林浴活动不与任何信仰挂钩。在日本以外，森林浴近几年来日益流行起来，部分原因是美国自然及森林疗愈协会（Association of Nature and Forest Therapy Guides & Programs，简称ANFT）自2014年开始，有系统地培训森林浴向导。

叶尤敏（Youmin Yap）是新加坡最早一位森林浴向导之一。她在受访时指出，森林浴不仅仅是在自然里进行一些活动，而是让参与者通过一连串精心策划的活动，体验一段旅程。活动历时两到三小时，缓慢的步调能帮助人们打开心扉，唤醒感官。

张国慧因为职业倦怠寻觅疗愈方式，而接触森林浴。（受访者提供）

参与者：森林浴让我找回自己

原本任职于社会服务业的张国慧，去年因为职业倦怠（burnout）寻觅疗愈方式而接触森林浴。她受访时指出，第一次参加森林浴时，因为放慢脚步而留意到身边种种不同的声音，包括自己内心深处的声音。“这让我意识到，原来我一直把别人看得比自己更重要。有的时候，甚至选择忽略或压抑自己的需要。”

那次森林浴让她获益匪浅，促使她报名参加ANFT的森林浴向导培训。经过6个月的培训后，她在今年4月毕业。叶尤敏是她在培训时的导师。

虽然森林浴让她“找回自己”，张国慧不违言，不是每个经历挑战的人，去过森林浴后就会有跟她一样的感悟。“我们每个人是独一无二的，因此每个人都会有不一样的体验。我恳请大家抱着开放的心态参加森林浴。”