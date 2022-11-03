【潮什么】抢先看本地哆啦A梦展有什么？

左：Yasuyuki Nishio ‘OPTICAL APPARITION’ (2017)；右：Yoshitomo Nara ‘DORAMICHAN‘s ribbon was taken by GIAN’ (2017)，THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg。

小时侯你曾幻想过拥有一只哆啦A梦帮你排解万难吗？

在日本各地巡回展出的“THE 哆啦A梦展”（THE Doraemon Exhibition Singapore 2022），海外第一站便是本地的新加坡博物馆（National Museum of Singapore）。

观看这集的《潮什么》，一同抢先看现场有哪10大亮点吧！

关于本地的哆啦A梦展

MANGA Doraemon Original Drawings Exhibition ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg.

由LEYOUKI主办的THE 哆啦A梦展 SINGAPORE 2022本周六（11月5日）正式开幕，门票售价30新元。

该展览将展出《哆啦A梦》原著藤子不二雄（Fujiko Fujio）的原创图画，和28名日本当代艺术家以“创造属于你的哆啦A梦”为主题，呈现出绘画、雕塑、摄影等各式各样的艺术品。

你曾幻想过拥有一只哆啦A梦吗？（图/THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg）

参展艺术家有 ：奈良美智（Yoshitomo Nara）、村上隆（Takashi Murakami ）、增田Sebastian、会田诚、梅佳代、小谷元彦、桑久保亮太、鸿池朋子、后藤映则、近藤智美、坂本友由、佐藤雅晴、ShiShi Yamazaki、篠原爱、Shiriagari寿、中里勇太、中塚翠涛、西尾康之、蜷川实花、福田美兰、町田久美、Mr.、森村泰昌+Koike Junko、山口晃、山口英纪+伊藤航、山本龙基、中岛玲菜、渡边希。

新加坡作为海外首站，主办方还邀请了新加坡当代艺术家罗杰瀚（Jahan Loh）及摄影大师纪嘉良（Leslie Kee）以哆啦A梦为主题进行创作。他们的作品会在该展览首次亮相。

亮点#1. 2.6米巨型哆啦A梦

2.6米巨型哆啦A梦由超过1万件饰品打造（图/Sebastian Masuda, ‘Final Weapon’ (2017), THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg）。

现场最大的亮点之一，就是由当代艺术大师Sebastian Masuda创造的巨型哆啦A梦。

这个五彩斑斓的巨型玩偶高2.6米，由1万件世界各地的饰品组成。

亮点#2. 新加坡艺术家的哆啦A梦作品

Leslie Kee, ‘Imagine’ (2022), THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro/Image credit: National Museum of Singapore。

Jahan Loh, ‘Intergalactic Voyagers’ and ‘Teleportation Art: Series 1 & 2’ (2022), THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg

本地的展览还特别邀请了新加坡当代艺术家罗杰瀚（Jahan Loh），以及摄影大师纪嘉良（Leslie Kee）创造本地独家的哆啦A梦艺术品。

亮点#3. 藤子F.不二雄创造哆啦A梦的书桌

展览还原了藤子不二雄的书桌供人打卡（图/MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg)。

展览还原了藤子不二雄的书桌供人打卡（图/MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg)。

亮点#4. 藤子F.不二雄原创手稿

藤子不二雄的原稿（图/MANGA Doraemon Original Drawings Exhibition ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg）。

哆啦A梦电影海报手稿（图/MANGA Doraemon Original Drawings Exhibition ©Fujiko-Pro/Photo credit: zaobao.sg）。

亮点#5. 变换表情的哆啦A梦高科技投影

Yasuyuki Nishio ‘OPTICAL APPARITION’ (2017)，THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg。

亮点#6. 村上隆巨型画作

Takashi Murakami ‘Wouldn't It Be Nice If We Could Do Such a Thing’ (2017)，THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg。

亮点#7. 动漫版静香

Tomoyoshi Sakamoto, ‘I wonder when we'll grow up’ (2017), THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro/Image credit: National Museum of Singapore。

亮点#8. 黑暗中闪耀的哆啦A梦

左：Ryota Kuwakubo ‘The bell and the sun - Secret Gadgets Museum’ (2017)；右：Akinori Goto ‘Chrono-space’ (2017)，THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg。

亮点#9. 本地限定商品+咖啡馆

除了艺术展出之外，展览也会有间快闪店，售卖日本原装的藤子.F.不二雄博物馆商品与官方的哆啦A梦商品。

现场也有售卖新加坡展的限定商品，以及哆啦A梦最爱吃的铜锣烧！

（图/THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro / Photo credit: zaobao.sg）。

哆啦A梦主题咖啡厅售卖它最爱吃的铜锣烧，每个售价$6.90（图/Doraemon-themed Café by Toraya Confectionery, THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro/Image credit: National Museum of Singapore) 。

亮点#10. 当代艺术大师教你制作哆啦A梦

公众可向当代艺术大师学习制作哆啦A梦（图/©Sebastian MasudaLovelies Lab. Studio ©Fujiko-Pro，取自Klook网站）。

公众可在工作坊制作自己的哆啦A梦并带回家（图/©Sebastian MasudaLovelies Lab. Studio ©Fujiko-Pro，取自Klook）。

在展览开放的首日（即11月5日），公众可购票参与当代艺术大师Sebastian Masuda举办的工作坊，通过色彩斑斓的饰品创造出专属于你的多啦A梦！

感兴趣的公众可上Klook预订。

THE 哆啦A梦展 SINGAPORE 2022（The Doraemon Exhibition Singapore 2022）

日期：05-11-2022 至 05-02-2023

时间：上午10点至傍晚7点（最后入场时间为6点半）

地点：新加坡博物馆 National Museum of Singapore

票价：$30（成人）、$25（儿童）

《潮什么》每周三播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

想回看为何年轻人喜欢滑滑板？点击看这里。