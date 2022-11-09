【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？

因为疫情的关系，热门游客景点如明洞（Myeong-dong）和梨大商圈（Ewha Shopping Street）人潮都不见了。目前首尔有哪些潮区呢？随《潮什么》一同探索当地年轻人爱逛的三大“洞”！

1. 益善洞 Ikseon-dong

怎么去：Jongno 3-ga Station / 종로 3 가역

具有百年历史的首尔益善洞韩屋村，过去被视为“落后”地区。但这几年它却摇身一变，成为充满个性与特色的咖啡店、手工品制作小商店的汇集地。

Mil Toast House / 밀토스트집 30-3 Supyo-ro 28-gil, Jongno-gu, Seoul



Mil吐司馆的吐司（图/王昀诗摄）。

如果你曾觉得白面包不过就只是个面包而已，那或许是因为你没有吃过Mil面包馆的蒸吐司。

它家的蒸白吐司可是赫赫有名的，现点现蒸， 需等待约20分钟，吃起来麦香十足软，糯中带点Q弹，搭配附赠的奶油更是一绝。法式吐司与水果茶也十分美味。

温 KAFE / 온카페 Donhwamun-ro 11da-gil, Jongno-gu, Seoul



温KAFE的咖啡（图/王昀诗摄）。

Ikseon Shooting Club / 익선슈팅클럽 21-13 Supyo-ro 28-gil, Ikseon-dong, Seoul



Ikseon Shooting Club刺激BB弹射击（图/王昀诗摄）。

喜欢刺激活动的话，益善洞也有BB弹射击场。

访客可以凭喜好挑选枪支，店员也会教你正确的射击姿势，提供逼真的快感体验。

达到一定分数以上，还能获得店内赠品！

Onion Anguk Gyedong-gil 5, Jongno-gu, Seoul



Cafe Onion咖啡馆（图/王昀诗摄）。

从益善洞步行10分钟到安国站（Anguk Station），就会来到Onion咖啡馆。

这间以传统韩屋改装的咖啡馆深受欢迎，别致的四合院的设计让你穿越古今。

食客可以像古时候一样脱鞋席地而坐，品尝着招牌面包与美味的咖啡。

2. 汉南洞 Hannam-dong

怎么去：Itaewon Station / 이태원역

汉南洞是首尔市的顶级住宅区之一。其中宋慧乔、BTS RM、Jimin、V、Blackpink Jennie等巨星都住在该小区。因此这里遍布着韩国本土的高级服饰品牌，以及许多特色咖啡馆。

Beaker / 비이커： 738-36 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul

Anthracite Coffee ： 40 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul

Anthracite Coffee咖啡馆和Beaker（图/王昀诗摄）。

Mardi Mercredi： 58 Itaewon-ro 54gil, Seoul

DEPOUND SHOP ： 14, Daesagwan-ro 5-gil, Yongsan-gu, Seoul

DEPOUND SHOP和Mardi Mercredi（图/王昀诗摄）。

SUPER LUCKY 201 MARKET： 234-1 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul

CaNouNoulé 까누누레 x NouNou： 234-1 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul

Saturday Mood Market： 25 Daesagwan-ro 5-gil， Yongsan-gu, Seoul

Blue Bottle Coffee： 91 Hannam-daero, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul

Saturday Mood Market 和 Blue Bottle（图/王昀诗摄）。

Hannam Oriental Roast Chicken / 한남동한방통닭 38 Daesagwan-ro 34-gil, Yongsan-gu, Seoul



图/王昀诗摄。

除了潮牌咖啡厅之外，来到汉南洞就必吃著名的“韩方烤鸡”。店内密密麻麻地贴着韩国明星的签名，例如孔刘、李钟硕、PSY、车太贤等明星都打卡过。

招牌菜就像是烤过的人参鸡，在烤鸡以中塞满糯米、大枣、人参及药材，再以慢火烤上2小时让鸡油滴尽，吃起来鸡皮极为香脆，鸡肉鲜嫩多汁，里面的糯米饭香更是香甜可口。

3. 圣水洞 Seongsu-dong

怎么去：Seongsu Station / 성수역

来到圣水洞，你会发现这个地方处处充满反差感——铁钉、皮鞋、缝纫等各式各样的老式工厂，穿插在现代艺廊和网红咖啡厅及餐馆之中。

街道随处可见大型壁画，让圣水洞成为如今在地人公认为的“潮区”，也被称为“首尔的布鲁克林”。

Cafe CO:LUM / 대림창고 78 Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul



Daelin Chango（图/王昀诗摄）。

“大林仓库”据说在1970年代曾是碾米工厂，后来长时间作为仓库使用，后来将其中3个仓库合并起来 ，改装为艺廊咖啡馆，时而举办艺术家的展览与潮流品牌发布会。

其中他们自产的咖啡豆味道不错，是个绝佳的伴手礼。

Seongsu Yeonbang / 성수연방 14 Seongsuiro 14(sipsa)-gil, Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul



Seongsu Yeonbang 圣水联邦（图/王昀诗摄）。

圣水联邦由3层楼的工厂改建成而成，现为综合性文化娱乐空间，汇集展览美食和个性化店铺。

其中有许多潮牌视频店铺如Thingool、Nujeahmik深受喜爱。

EMIS 10 Seoulsup 6(yuk)-gil，Seongdong-gu, Seoul, South Korea



图/王昀诗摄。

来自韩国小众品牌“EMIS”常常在韩剧中出现，深受韩国女星喜爱，宋慧乔、孔晓振、韩孝周等人私下也都会穿戴他们的商品。店里每此补货或新货上架就被一扫而空。

Somunnan Gamjatang / 소문난 성수 감자탕 45 Yeonmujang-gil, Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul



Somunnan Gamjatang 马铃薯排骨汤（图/王昀诗摄）。

来到圣水，千万别错过到白钟元大师（Paik Jong-won）介绍的“传闻中的圣水马铃薯排骨汤”用餐，汤头微辣味道浓郁，排骨炖得入味，肉质软嫩地能轻松剥离骨头，非常美味！

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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