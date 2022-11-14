【一点就懂】植物奶新宠儿 解构燕麦奶

最近逛超市或在咖啡馆点咖啡时，眼尖的你或许已发现市面上多了不少燕麦奶品牌。你有没有因为觉得燕麦奶比较健康而选择它，或是对它的味道感到好奇，但一直不敢尝试？

燕麦奶是用燕麦做成的饮料，和豆奶一样是植物奶（plant based milk）。市面上除了有多种包装燕麦奶选择，本地小贩中心也冒起新鲜制作的燕麦奶。

燕麦奶究竟如何制作？我们能用家里吃的麦片自己做吗？一起随本期《一点就懂》一探究竟！

新鲜vs包装：营养不同

如果你喝过包装燕麦奶，你应该会发现它们没有牛奶般浓厚。在小贩中心创业卖燕麦奶的陈泗铭，就通过调整燕麦和水的比率，增加他的新鲜燕麦奶的浓度。

新鲜和包装燕麦奶各有千秋。（图/Unsplash、档案照）

和包装UHT燕麦奶若无开封可储存在室温不同的是，新鲜燕麦奶需要放在冰箱冷藏，并在两天内喝完。另外，包装燕麦奶一般也会比新鲜燕麦奶多了额外的营养，如钙质、维他命B12等。陈泗铭说：“我做的是现做现卖的新鲜燕麦奶，可以提供大众多一个选择。包装燕麦奶通常会加入油和乳化剂，我们这里完全不加这些成分。”

单纯用谷物、豆类或坚果加水做成的植物奶，放置一下子后会出现沉淀物。为了改善这个情况，市售植物奶一般会加入乳化剂或稳定剂。包装植物奶通常也会加入少量植物油，以让产品更加顺滑浓郁（creamy）。

豆奶vs燕麦奶：各有千秋

豆奶是各种植物奶当中，蛋白质较高的一种。（图/Pixabay）

乳白的燕麦奶常被人和豆奶拿来做比较。两者虽同样是植物奶，但其实也有明显的不同。营养顾问服务公司Alive Nutrition Consultancy的董事兼营养师陈在声受访时指出，多数植物奶的蛋白质要比牛奶低许多，不过也有例外——豆奶的蛋白质和牛奶不相上下。

陈泗铭也指出，喝豆奶可摄取蛋白质，而新鲜燕麦奶的纤维较高，各有千秋。他说：“纤维能给你饱足感，可以帮你促进消化。”

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