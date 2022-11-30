【潮什么】职业扮装者Coser如何赚钱？10几万人出席亚洲动漫展有什么亮点！

扮装游戏（Cosplay）是什么？到底要怎么做才能成为“职业扮装者”（Professional Coser）？

随这集的《潮什么》，带你一探究竟，看看3年没有举办的亚洲动漫展（Anime Festival Asia，简称 AFA）到底有什么，以及为何它会吸引几千人排队入场？

新达城展厅（Suntec Convention Centre）现场挤得水泄不通（图\AFA 面簿）。

亚洲动漫节（Anime Festival of Asia，简称AFA）上周末完美谢幕，由于暌违3年再度举办，造成现场一度瘫痪，几千人围堵在新达城展厅外排队入场，周六的门票更是一早售罄。

据现场观察，今年AFA访客应该超过3年前的12万人，刷新历届AFA访客纪录。

Cosplay全称Costume Play，一般是指利用服装、道具和化妆来扮演动漫或游戏作品中的角色。玩扮装的人则一般被称为“扮装者”（Coser）。

Cosplay其实算得上历史悠久，可追溯到古代扮演神话人物的舞台扮演者，早期比较像是“地下文化”，近20年因为动漫通过电视播放，渐渐走进大众视野。目前更是受年轻人欢迎，在一些地方 甚至成为了一种职业。

在动漫展你还可能看到二次元中小有名气的Coser摆摊售卖自己的商品，或职业coser举办粉丝见面会。

“小鱼Kiko”（@Xiaoyukiko）是本地的顶尖知名Coser之一，在IG和面簿共有超过百万粉丝的追踪。

5年前还是Cosplay小白的她，是怎么成为本地顶尖的Coser之一？

她在选择角色方面究竟有什么考量？又会给新手什么建议？

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