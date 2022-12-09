【潮什么】圣诞老人访新！会不会给“坏孩子”送礼？

你相信圣诞老人的存在吗？

这集的《潮什么》带你去机场迎接远从芬兰圣诞村飞来的圣诞老人！神秘的圣诞老人究竟几岁？非圣诞节日时又在忙些什么？文末也有圣诞老人走访本地的行程，欲与之合影千万别错过！

来自芬兰罗瓦涅米（Rovaniemi）的圣诞老人搭乘芬兰航空（Finnair）AY131航班，在经过近18小时的飞行后，于周四晚间（8日）抵达新加坡樟宜机场。这是他继2018年后再度造访狮城，为公众带来为期3天的节日祝福。

圣诞老人搭乘飞机从芬兰来到新加坡（图/Finnair）。

位于北极圈内的罗瓦涅米作为联合国官方认可的圣诞老人故乡，从1985年起设立圣诞老人“办事处”，30多年来不断扮演着为孩童带去梦与欢乐的角色，也是当地极受欢迎的旅游景点。村内还设有邮局，据说圣诞老人一年会收到大约50万封来自多达198个国家的信件。

受访时圣诞老人表示刚下飞机在移民处办理入境手续时就受到许多人的热烈欢迎，并要求与之合影，让他倍感荣幸。由于芬兰目前是零下20度的冬季，对于新加坡炎热的天气，圣诞老人也直呼“太热了！”

问他今年几岁，圣诞老人笑着说，“我早在300岁生日后就不再计算啦！年龄只不过是一个数字！”

圣诞老人活动行程：

12月9日（周五）

时间： 下午4点5分 - 4点40分 ； 地点： 滨海湾金沙商场1楼、舢舨船上方（The Shoppes at Marina Bay Sands, Level 1, Grand Colonnade above Sampan Rides）

； 时间： 下午5点15分 - 6点 ； 地点： 滨海湾金沙商场B2、 舢舨船（Sampan Rides)

； 时间：下午6点45 - 7点15分； 地点：滨海湾金沙酒店56楼（MBS）SkyPark观景台。

12月10日（周六）

时间： 上午10点 - 下午1点 ； 地点： 滨海湾花园 花穹（Flower Dome）“ Baobab Garden”

； 时间： 下午4点 - 5点 ； 地点： 星耀樟宜1楼资生堂森林谷（Jewel Changi Airport Shiseido Forest Valley）

； 时间：下午5点30 - 7点；地点：星耀樟宜B1（优衣库外）

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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