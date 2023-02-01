【潮什么】巨型龙虾现身滨海湾！潮流艺术家Philip Colbert为何独爱龙虾？

随处可见的“Spam”午餐肉罐头竟然也能和流行艺术融为一体，成为艺术作品？这集的《潮什么》就要带你走进巨型龙虾艺术品的世界！

人称“龙虾先生”的英国艺术家， 菲利普·考尔伯特（Philip Colbert）受邀前来今年初的新加坡艺术周（Singapore Art Week 2023）展出自己的作品。

展览需买票入场，但位于滨海湾濒水步道（Marina Bay Waterfront Promenade）的4个巨型龙虾雕塑，以及吉门营房（Gillman Barracks）Mucciacia Gallery的展览，可供公众免费打卡。

位于滨海湾濒水步道（Marina Bay Waterfront Promenade）有4座“Lobstars”巨型龙虾雕塑（王昀诗摄）。

他希望通过自己的作品，与更广泛的人群建立联系，因为艺术是献给给所有人的。

“我喜欢把我的作品带给新的观众，这是非常民主的精神。因为如果不这样的话，艺术有时会仅限VIP或艺术博览会，这样的艺术，说实话，失去了一点谦逊和人性。”

Colbert作为当代新波普艺术（Pop Art）的代表人物，他的创作横跨油画、雕塑、时装、潮玩、NFT等领域。他以波普艺术为载体，用多元和跨界的方法创造他自己的“艺术世界”，还交错着现今消费社会日常的象征，以卡通龙虾的另一个自我来叙述自己的观点，创造出自己的“龙虾乐园”（Lobster Land），并在意大利罗马、中国长沙、瑞士、韩国等世界各地展出。

龙虾雕塑（Lobstars）曾在瑞士、意大利、中国、俄罗斯等多个国家展出（图\Philip Colbert IG）。

两个巨型龙虾雕塑 本地首次亮相

Colbert此行展出的4个巨型雕塑由Saatchi画廊和Mucciaccia画廊联合呈现，其中两个雕塑——“画家”龙虾及“午餐肉”龙虾更是首次在全球亮相。

被问及首次来新开展的感想，Colbert表示：“对我来说，把我的龙虾世界带到一个城市，几乎突破了幻想的界限和现实。把我对元宇宙的爱变成现实，并与这些非凡的城市景观互动，是一个绝佳的机会。我就是那只龙虾，拿着画笔，身后是新加坡令人惊叹的城市景观，就像画家在巡回展出一样。”

“午餐肉龙虾罐头”雕塑是首次在新加坡展出。

在英文中，午餐肉（Spam）一词多义，也代表着垃圾邮件的意思。作为电子邮箱中堆满了垃圾邮件的人，Colbert笑说这词反映了他对21世纪的感观。

“我发现肉是艺术史的一个很好的主题，弗朗西斯·培根、柴姆·苏丁（Francis Bacon, Chaïm Soutine），很多过去的伟大艺术家都拿肉作为一个伟大的课题。因为作为人类，在某种程度肉代表了我们内心的动物。它被文明以及事物需要被打扮的想法所掩盖。但当一天结束时，我们仍然只是动物，我们也消耗其他生物，所以在某种程度上我们是野兽。在某种程度上，肉是这种动物本能的一个很好的代表。”

创作龙虾的初衷

世界上的生物物种有千千万万，为什么Colbert独爱被现代人当做佳肴的“龙虾”呢？

原来小时候的他总觉得与学校及体制格格不入，拥有丰富想象能力的他，觉得“龙虾带着头上的触角，看起来像是外星人，像拥有心电感应的物种”。后来成长过程中，他学习了艺术史，便发现其实古时候就有很多伟大的艺术家如萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）、毕加索（Picasso）早以为龙虾为灵感在进行创作。

Philip Colbert因为常穿印有龙虾图案的西装而被戏称"龙虾先生”。

这激发了Colbert对于龙虾更加浓厚的兴趣，他就开始一直不断地创作出龙虾作品，直到人们开始戏称他为“龙虾先生”。

“我被所有人加冕为龙虾先生，所以转念一想，艺术家都有自己所塑造的人物，那我为何不把龙虾当成我的化身呢？在某种程度上，我把我自己想象成龙虾，我说龙虾就是我，画它就等同于画自画像。当我的龙虾作品周游列国，就仿佛我通过它们去体验不同国家与文化。所以当人们问龙虾是什么，其实就是我，但这就是我的创作分身，我认为这就是某种程度上的艺术之美。”

被问道自己与龙虾的相似之处，Colbert笑说自己的皮肤偏白，在阳光下全身都会变成红色，这与在高温下虾壳变红的龙虾同出一辙。

想知道Philip Colbert接下来还有什么企划？又为何会从投身进入艺术世界？观看访问视频吧！

Colbert的作品——‘Lobstars’ at Mucciaccia Gallery 、 ‘Lobstars’ by the Waterfront 将免费展出至2月6日

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