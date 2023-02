【潮什么】巨型龙虾现身滨海湾！潮流艺术家Philip Colbert为何独爱龙虾？

随处可见的“Spam”午餐肉罐头竟然也能和流行艺术融为一体,成为艺术作品?这集的《潮什么》就要带你走进巨型龙虾艺术品的世界!

人称“龙虾先生”的英国艺术家, 菲利普·考尔伯特(Philip Colbert)受邀前来今年初的新加坡艺术周(Singapore Art Week 2023)展出自己的作品。

展览需买票入场,但位于滨海湾濒水步道(Marina Bay Waterfront Promenade)的4个巨型龙虾雕塑,以及吉门营房(Gillman Barracks)Mucciacia Gallery的展览,可供公众免费打卡。

位于滨海湾濒水步道(Marina Bay Waterfront Promenade)有4座“Lobstars”巨型龙虾雕塑(王昀诗摄)。

他希望通过自己的作品,与更广泛的人群建立联系,因为艺术是献给给所有人的。

“我喜欢把我的作品带给新的观众,这是非常民主的精神。因为如果不这样的话,艺术有时会仅限VIP或艺术博览会,这样的艺术,说实话,失去了一点谦逊和人性。”

Colbert作为当代新波普艺术(Pop Art)的代表人物,他的创作横跨油画、雕塑、时装、潮玩、NFT等领域。他以波普艺术为载体,用多元和跨界的方法创造他自己的“艺术世界”,还交错着现今消费社会日常的象征,以卡通龙虾的另一个自我来叙述自己的观点,创造出自己的“龙虾乐园”(Lobster Land),并在意大利罗马、中国长沙、瑞士、韩国等世界各地展出。

龙虾雕塑(Lobstars)曾在瑞士、意大利、中国、俄罗斯等多个国家展出(图\Philip Colbert IG)。

两个巨型龙虾雕塑 本地首次亮相

Colbert此行展出的4个巨型雕塑由Saatchi画廊和Mucciaccia画廊联合呈现,其中两个雕塑——“画家”龙虾及“午餐肉”龙虾更是首次在全球亮相。

被问及首次来新开展的感想,Colbert表示:“对我来说,把我的龙虾世界带到一个城市,几乎突破了幻想的界限和现实。把我对元宇宙的爱变成现实,并与这些非凡的城市景观互动,是一个绝佳的机会。我就是那只龙虾,拿着画笔,身后是新加坡令人惊叹的城市景观,就像画家在巡回展出一样。”

“午餐肉龙虾罐头”雕塑是首次在新加坡展出。

在英文中,午餐肉(Spam)一词多义,也代表着垃圾邮件的意思。作为电子邮箱中堆满了垃圾邮件的人,Colbert笑说这词反映了他对21世纪的感观。

“我发现肉是艺术史的一个很好的主题,弗朗西斯·培根、柴姆·苏丁(Francis Bacon, Chaïm Soutine),很多过去的伟大艺术家都拿肉作为一个伟大的课题。因为作为人类,在某种程度肉代表了我们内心的动物。它被文明以及事物需要被打扮的想法所掩盖。但当一天结束时,我们仍然只是动物,我们也消耗其他生物,所以在某种程度上我们是野兽。在某种程度上,肉是这种动物本能的一个很好的代表。”

创作龙虾的初衷

世界上的生物物种有千千万万,为什么Colbert独爱被现代人当做佳肴的“龙虾”呢?

原来小时候的他总觉得与学校及体制格格不入,拥有丰富想象能力的他,觉得“龙虾带着头上的触角,看起来像是外星人,像拥有心电感应的物种”。后来成长过程中,他学习了艺术史,便发现其实古时候就有很多伟大的艺术家如萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)、毕加索(Picasso)早以为龙虾为灵感在进行创作。

Philip Colbert因为常穿印有龙虾图案的西装而被戏称"龙虾先生”。

这激发了Colbert对于龙虾更加浓厚的兴趣,他就开始一直不断地创作出龙虾作品,直到人们开始戏称他为“龙虾先生”。

“我被所有人加冕为龙虾先生,所以转念一想,艺术家都有自己所塑造的人物,那我为何不把龙虾当成我的化身呢?在某种程度上,我把我自己想象成龙虾,我说龙虾就是我,画它就等同于画自画像。当我的龙虾作品周游列国,就仿佛我通过它们去体验不同国家与文化。所以当人们问龙虾是什么,其实就是我,但这就是我的创作分身,我认为这就是某种程度上的艺术之美。”

被问道自己与龙虾的相似之处,Colbert笑说自己的皮肤偏白,在阳光下全身都会变成红色,这与在高温下虾壳变红的龙虾同出一辙。

想知道Philip Colbert接下来还有什么企划?又为何会从投身进入艺术世界?观看访问视频吧!

Colbert的作品——‘Lobstars’ at Mucciaccia Gallery 、 ‘Lobstars’ by the Waterfront 将免费展出至2月6日

《潮什么》每周播出,带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

