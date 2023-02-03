元宵节和中元节是“远房亲戚”？认识元宵节的多个“分身”

后天（2月5日）就是正月十五元宵节，是吃“元宵”的日子，也是东方情人节。但你知道吗，元宵节也称作“上元节”，跟中元节可说是“远房亲戚”。

一个元宵节竟有多少个“分身”？元宵和汤圆有什么不同？《联合早报》带你进一步了解关于这个传统节日的由来故事。

正月十五上元节：天官大帝诞辰日

元宵节也称为上元节。根据《岁时杂记》记载，道教把一年中的正月十五称为上元节，七月十五为中元节，十月十五则是下元节，合称“三元节”。所谓三元节，指的就是道教里掌管天界、地界、水界的三官大帝的诞生日。

三元节指的是道教里掌管天界（中）、地界（右）、水界的三官大帝的诞生日。（图/互联网）

道教认为，天官赐福，地官赦罪，水官解厄。天官大帝“上元赐福天官紫微大帝”的生日在正月十五，道教徒会在这天祈求天官大帝赐福，保佑一整年平安顺利，并为新一年里可能犯下的过错先做好弥补的准备，因此这天也被视为许平安日。

元宵节赏灯源于汉朝敬佛习俗

关于元宵节的起源也有另一说法，跟佛教有关。

东汉明帝时期，佛教在中国流行起来。汉明帝是佛教的拥护者，听说正月十五佛教有僧人观佛舍利，点灯敬佛的做法，于是下令这一天在皇宫和寺庙里点灯敬佛，百姓也必须挂灯。

元宵节赏灯的习俗从东汉流传到今天。（档案照）

据《事物纪原》记载，汉代两都实行宵禁，“晓瞑传呼，以禁夜行”，唯有正月十五日夜皇帝特许暂缓禁令，前后各一日，允许百姓踏月观灯。这个活动逐渐在民间传开来，成为一个盛大节日。

到了唐代，元宵节放灯习俗发展成为热闹的灯市，放灯时间共三天（从正月十四到正月十六）。赵宋立国后，宋太祖于乾德五年正月下诏：“上元张灯旧止三夜。今朝廷无事，区宇乂（yì，安定的意思）安，方当年谷之丰登，宜纵士民之行乐。其令开封府更放十七、十八两夜灯。后遂为例。”元宵放灯时间先是延长至五天，到南宋淳祐年间，又增为六夜，正月十三日就开始放灯。

这个习俗一直流传到今天，也就是我们熟悉的元宵灯会和猜灯谜活动。

女子外出赏灯交友 元宵造就良缘

元宵节在古代促成了良缘美眷，因此被视为东方情人节。（图/Pixabay）

古代社会保守，年轻女子平时不允许外出，只有在元宵节这天才能结伴外出，到灯会看灯赏玩，不少男女因此擦出爱的火花。

元宵夜也是情侣传情达意的时机，情侣们密笺赴约或互赠诗帕。元宵节因此促成了良缘美眷，被视为东方情人节。

从中国诗词歌赋中也能看出元宵节的浪漫温馨。如宋朝欧阳修的《生查子·元夕》写道“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后”，里头的“元夜”指的是上元节元宵之夜。

元宵节吃“元宵”和汤圆大不同

元宵节吃汤圆，象征家家户户团圆，阖家安康。（档案照）

华人习惯在元宵节吃汤圆。据说在古代，人们吃的不是汤圆，而是另一种外形相近的食物——元宵。

元宵节吃元宵的传统或可追溯至宋代。宋代诗人周必大在《元宵煮浮圆子，前辈似未曾赋此，坐间成四韵》写道：“今夕是何夕？团圆事事同。汤官寻旧味，灶婢诧新功。星灿乌云里，珠浮浊水中……”

诗里的“珠”指的就是元宵，而元宵和汤圆最大的不同在于制作手法：前者是“滚”出来，而后者是包出来的。

汤圆的做法是将糯米粉和水搅和成面团，把面团分成小份，搓圆按扁并包入内馅。制作元宵则是把内馅做好，沾水后放进装了糯米粉的容器内摇，通过摇晃的动作使内馅粘粉。再取出沾水，滚上糯米粉，不断重复动作至圆而大，就形成元宵。

有句俗话说“逢十五，北元宵，南汤圆”，北方吃元宵，南方则吃汤圆。无论是元宵节吃元宵或汤圆，圆滚滚的外形都象征家家户户团圆，阖家安康。