【潮什么】自闭症画家的“怪兽”突袭冰淇淋馆

相信爱吃甜食的人，都不会对本地人气冰淇淋品牌Creamier感到陌生。近日，该品牌位于中峇鲁的店面竟然布满“怪兽”的踪迹！观看这集的《潮什么》一探究竟吧！

自闭症青年眼中的“怪兽”

Creamier店里摆满Aisha的作品（王昀诗摄）。

走到店门外，就可以看到一双“怪兽”眼睛在注视着你。店里不论是墙上、架子上、角落里，都可以看见不同“怪兽”的身影。

（取自iamcatbee官网）。

原来这些“怪兽”是Anything Monsters展览的一部分，其背后的设计师是一名患有自闭症的特需青年Aisha。

Aisha的艺名为CatBee，在她的眼中“怪兽”无所不在，不论实在人类、动物、物件或是情感中都有“怪兽”的踪影。然而，这些怪兽并不凶狠可怕，而是既可爱又捣蛋的存在。

由于Aisha患有自闭症，很多时候她都是沉浸在自己的艺术世界，静静地用彩色笔 描绘出一个又一个五彩斑斓的“怪兽” 。从她可爱的作品中，不难看出其内心丰富的想象力及创造力。

在一个悠闲的下午，边品尝美味的冰淇淋和松饼，边欣赏画作，何乐而不为？

展览也售卖商品

商品售卖的部分款项将捐赠给Mij Hub特殊非盈利组织（王昀诗摄）。

另外，现场除了展出作品，还有售卖各式各样的“怪兽”商品，像是杯子、T恤、玩偶等等。部分所得的款项，都将捐赠给MIJ Hub特殊孩童非营利组织。

由于玩偶是与其他玩偶设计师联合制作的，产量有限，之后Aisha会通过自己的Instagram（@iamcatbee）公开招标。

如果大家对Aisha的作品感兴趣，大家也可上她的网站（www.iamcatbee.com）及社交媒体留意更多信息，一般是由其设计师姐姐Aida代理经营。

Creamier x Anything Monsters

日期：即日~年底

地址： 78 Yong Siak St, #01-18, Singapore 163078

给予特需人士机会展才艺

本地作者李俊贤（前排左）与自闭症患者李俊乐（前排右）合作出版文创书《独乐乐不如众乐乐》，以童趣书法表现短巧可爱的三行诗。后排为李俊乐的父母李欣赏与林慧慧。（蔡家增摄）

随着社交媒体的崛起，越来越多特需人士的才艺受到公众的注视。

像是去年11月举办的“心艺同心”（Shaping Heart）艺术节吸引了超过150名的特需艺术家参与。哈莉玛在致辞时提醒公众要给予特需者更多关注，让他们有机会展现才艺。

12月底，新协立综合设施（Enabling Village）也设立了市集，邀请不同的特需人士前来摆摊，其中“乐乐体”的创办者李俊乐（16岁）也受到新加坡自闭症资源中心前来摆摊，售卖各种带有自己亲手写的毛笔字体的商品。点击阅读李俊乐的故事。

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集“巨型龙虾现身滨海湾！潮流艺术家Philip Colbert为何独爱龙虾？” 点击看这里。