【潮什么】本地“藤原豆腐炸店” 背后的爱情故事

不知道大家近日有没有在社交媒体上看到位于芽笼一带的打卡夯店——藤原豆腐炸店（Fujiwara Tofu Concept Store Singapore）？店由于酷似赛车漫画《头文字D》（Initial D）里的场景，因此闻名。

这间餐厅刚于昨日（14日）情人节正式营业，其背后有个浪漫的故事，因为可谓是店老板帮太太圆梦的企划。

观看这集的《潮什么》，听听背后的故事，以及看看店里卖些什么美食吧！

《头文字D》（Initial D）是90年代挺受欢迎的日本漫画，故事以山道飙车为题材，描写了男主角藤原拓海（Fujiwara Takumi）在父亲经营的“藤原豆腐店”里帮忙，并常常开着父亲的爱车AE86与他人赛车。

该系列也被翻拍成电影，主演便是大家熟悉的天王周杰伦，该片更有众多知名演员如黄秋生、陈冠希、刘耕宏、陈小春出演，在当年掀起一股赛车游戏热潮。

误打误撞开店

“其实开这间餐厅可以算得上场‘意外’。” 原来一开始，老板陈灿威（39岁）只是在为自己的婴儿食品生意寻找一个能存放货存的仓库，在网络平台刷着手机之余，偶然看到这里的地皮出租，顿时便有了开餐馆的想法——背后的原因十分浪漫。

“开餐厅一直以来都是我太太的梦想，这个梦想她搁置了10多年了，我想应该是时候了。”

老板娘吴夙雯（34岁）表示自己从年轻时候就梦想着拥有自己的餐厅，只是后来结婚生子，忙于照料家庭的她就渐渐淡忘了自己的梦想，直到先生看到这间店面，并向她提起才唤醒她曾经的期望，俩人不经意间曾透露，当年他们也是在餐厅结识彼此的，所以对他们来说有特别的意义。

“他看到这里的时候非常兴奋，脑中瞬间闪现许多想法，不断地跟我说这间店面的布局长得很像《头文字D》里的漫画场景。跟我说车要这样停放拍照，就会跟漫画里的场景一模一样。他甚至兴奋到整晚没睡。” 陈灿威是名汽车发烧友，酷爱汽车，年轻时也曾沉迷于《头文字D》，便受到启发，于是开设该概念店。

陈灿威表示，“因为曾经受到汽车社区许多的帮助，所以我也想借此回馈社区，让大家有个地方可以结交朋友，探讨车辆的讯息，分享这项爱好。”店里为了与车友相聚，同时也因为需要陪伴孩子的关系，所以只在晚上营业。

两人翌日下来观看店面，随后便决定把这里签下，并全权负责室内装潢。虽然说店面不大，约能坐20个人，但是可以看得出是经过一番精心布置的。墙上的漫画壁纸是由老板的侄女设计的，部分的摆设是夫妻俩上网看到跟其他人购买的，剩下的则是汽车社区的朋友贡献出来的藏品，处处可见小巧思。

店外的“AE86”引擎响亮

说到“藤原豆腐店”，大家总会联想到店里的跑车AE86。本地的“藤原豆腐炸店”也还原了一辆车，并摆放在店外供人打卡。值得一提的是，这辆车可是能开的，其发动时的引擎声非常响亮，如果你前往店面碰上老板，可以和他探讨一番。

这辆车是车友赠送给老板新店开张的礼物，与漫画中的AE86非常相像，十分逼真。

店里卖什么？

荔枝绿茶、明太子玉子烧。

餐厅的菜单构思皆由吴夙雯负责，问她料理走什么风格？她笑说，“参参啦。我平日在家里下厨喜欢东拼西凑，所以这里的料理也差不多。整体上就是新加坡式、马来西亚式加日式料理的结合体。” 原本该餐厅只售卖一些炸食小吃，后来正式开店前，有朋友及顾客反馈说希望能有一两件主食，于是老板娘便决定加入菜单之中。

老板最推荐的是店里招牌“藤原岑峇豆腐”（Signature Fujiwara Tofu），老板娘则酷爱荔枝，推荐店里的荔枝绿茶（Lychee Green Tea）。拍摄当天由于店里还未开张，记者只试吃了明太子玉子烧（Mentaiko Tamagoyaki）、荔枝绿茶和柚子绿茶，味道都不错。

店里也有售卖各式各样的商品，老板也透露接下来会与本地画家和厂商合作推出更多商品，相信会令车迷们十分期待！

藤原豆腐炸店（Fujiwara Tofu Concept Shop Singapore）

169 Sims Ave, #01-02, Singapore 387488

周二至周日，傍晚6点至凌晨2点

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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