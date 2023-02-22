【潮什么】这4个东京小众景点你去过吗？

如果你不是第一次前往东京旅游，那么在涉谷打卡拍照，或是到筑地市场试吃美食，可能已经无法满足你。

2023年计划好去东京玩了吗？那就要看这一集的《潮什么》，推荐你4个比较少人去的地方！文末更附上门票省钱贴士，其中包含多达21个东京旅游景点，能省约半价！

1. 令人震撼的金鱼艺术展

你绝对想不到，看似平常的百货商场里竟然有个巨型金鱼展览？

名为“Art Aquarium Ginza”的金鱼艺术展主要分为7个展区，围绕着“百华缭乱，进化的艺术”为主题，现场共有超过12个巨型装置，里面装着上万只活生生的观赏金鱼。

日式古典音乐、搭配七彩霓虹灯光、伴随着哗哗的流水声，以及摇头晃脑摆动着的可爱金鱼，形成一种视觉享宴，让即便不是特别喜欢鱼的你都会感到很震撼。

Origamirium：折纸启发的巨型鱼缸

新金鱼品评（A Show of Kingyo）

这个展品以24个方形鱼缸展出不同金鱼品种，各个鱼缸都摆满了不同植物，呈现出春夏秋冬的理念。其中还包含罕见的金鱼品种，如仿佛在眼旁挂着两个灯笼的“水泡眼”金鱼，是不是很可爱？

Flowerium：花与鱼的结合

此外该展览更是不定期与艺术家合作，首位邀请的是世界级花艺大师假屋崎省吾（Shogo Kariyazaki）。他用五彩斑斓鲜艳的花卉，结合金鱼为主题，推出宛如插花般的艺术装置。

银座金鱼艺术展 | Art Aquarium Museum GINZA

地址： 银座新光三越百货 Mitsukoshi Shinkan 8F, 4-6-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

最近车站：银座站（Ginza）徒歩约3分钟、东银座站（Higashi-ginza）徒歩约5分钟

营业时间：10:00 - 19:00

Klook价格：$22.85起（12岁及以下孩童入场免费）*

*通过Klook预订还可以获得一个免费的讲解器，让你通过聆听可以更好地了解每个展品背后的设计理念及含义。

2. 全日本唯一“龙猫”泡芙

由宫崎骏所执导、吉卜力工作室所推出《龙猫》（My Neighbour Totoro）电影风靡全球，龙猫（Totoro）中圆滚滚萌萌哒的身形深受大家爱戴。

除了在晴空塔的吉卜力专卖店扫购商品之外，更别错过位于世田谷区的“白髭泡芙工房”（Shirohige Cream Puff Factory / Tolo Coffee & Bakery）。

这间好似出自动漫、与藤蔓结合为一体的2楼小别墅，是间贩售著超可爱又超美味龙猫泡芙与手工饼干的咖啡馆。

龙猫泡芙共有9种口味，但旅客通常无法一次过品尝完所有口味。为什么？原来店里只有2款（原味卡士达、巧克力)为常驻口味，其他则是随季节变更的限定款。价格大约介于新元5.70至6.10之间。

如1~6月的焦糖香蕉鲜奶油以及草莓鲜奶油、7~9月的芒果鲜奶油与蜜桃鲜奶油馅、10~12月的莓果起士等。店家也表示这些口味或许也会不定期调整。

不过它可不像一般“依靠卖相”的网红美食，吃起来十分美味，奶油绵密、水果味浓郁，搭配龙猫呆萌的外形，确实值得大家前往试试！像我一样搭配春日限定橘子黑咖啡更是一绝。

另外，由于龙猫泡芙外形的制作十分繁琐，泡芙每日手工现作，所以数量有限，建议上午前往才不会错过自己想试的口味！

白髭のシュークリーム工房 | Shiro-Hige's Cream Puff Factory

地址： 5 Chome-3-1 Daita, Setagaya City, Tokyo 155-0033

最近车站：世田谷代田站（Setagaya-Daita）徒歩约5分钟、下北泽站（Shimokitazawa）徒歩约7分钟

营业时间：10:30 - 19:00（周二休）

3. IG打卡料理课（手鞠寿司 X 味增球）

如果你在Klook上，看到“IG打卡料理课”（Instagrammable Cooking Class in Asakusa），并在犹豫这到底是什么活动的话，那就随记者去一探究竟！

美食是文化的传承，相信大部分前往日本的旅客都会在当地品尝道地的寿司。但你试过在日本亲自做寿司吗？还不是一般的寿司而是“手鞠寿司”（Temari Sushi）！

手鞠寿司是日本女儿节的传统料理。圆圆的外形，像日本女孩传统玩具手鞠球而得名，有圆圆满满的意思，祈求女孩健康幸福的成长。

料理课大概耗费约60分钟，还随时有专人用英语指导。完成之后，味增球可以冷藏3个月，寿司则可带到餐馆的天台，一边欣赏贯穿东京都的隅田川（Sumida River）美景、一边享用美食，以另类的惬意方式体验繁华的东京。

IG打卡料理课 | Instagrammable Cooking Class in Asakusa

地址： 2-1-13 Kaminarimon 5F & 6F, Taito-ku, Tokyo,111-0034

价格：$74.39/人（最少需俩人开课）

课程时段：9:00 / 16:00，建议提前上Klook预约

4. 七彩宝石霓虹游乐园

喜欢游乐园但不太喜欢排队？何不试试看东京都内最大的“读卖乐园”（Yomiuriland）？据说是春季赏樱、夏季玩水、秋冬钻石灯展的好去处。

每年秋冬举办的“宝石灯饰秀”（Jewellumination）可是由曾担任艾菲尔铁塔与东京铁塔的灯饰，世界著名的照明设计师石井干子（Mikiko Ishii）负责设计制作。宝石秀通过650万颗七彩LED灯饰，让游乐园在夜晚时摇身一变，成为闪烁着霓虹灯光的梦幻乐园。

园内除了有如云霄飞车、旋转木马等40项游戏设施之外，还设有音乐喷泉、舞台表演、花卉与数位艺术融合的温室植物园“HANA·BIYORI”、UFO客制拉面馆等景区，供全家大小逛上一天。玩乐之余，还能在美食档品尝各类美食，并在商店购买手信及《名侦探柯南》、《咒术回战》等动漫的原创周边商品。

另外，这里还有许多乐园游戏，其中最能体现当地文化的莫非“抽签一番赏”。玩法类似于之前曾介绍的“一番赏”，就是凭运气抓住飞舞的签纸，撕开看看自己中了什么等级的奖，再前往奖品区兑换。

究竟记者中了什么奖？关看视频就揭晓啦！

读卖乐园 | Yomiuriland

地址： 2-1-13 Kaminarimon 5F & 6F, Taito-ku, Tokyo,111-0034

Klook价格：$11.90起（小孩）、$27.79起（成人）

宝石灯光秀：即日至4月9日，樱花季：3月中至4月中

营业时间：10:00 - 20:30

Klook东京Pass：21个景点享有48%折扣

如果你打算到东京游玩，Klook东京Pass可以让你节省高达48%的入场费用。该配套横跨21个不同类型的东京旅游景点，你只需选择想参观的景点数量，点击购买，之后再到App内确定每个景点的日期及时段即可。

除了上述的景点，该配套还包含teamlab博物馆、东京晴空塔（Tokyo Skytree）、和服体验、迪士尼乐园等热门景点。感兴趣的公众可以前往Klook查阅详情。

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集“本地“藤原豆腐炸店” 背后的爱情故事”点击看这里。

想知道东京附近有什么好玩、好看又轻松的一日游行程吗？请期待两周后的《潮什么》。