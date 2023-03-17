【潮什么】黄金坊“小泰国”将搬到哪儿？今年还能庆祝泼水节？

1973年建成的黄金坊（Golden Mile Complex）是本地著名的“小泰国”（Little Thailand）。

这座受保留建筑是许多本地泰国人的精神家园，里头有琳琅满目的泰国美食、泰国商品，随处还可看到写着泰文的商店招牌。

黄金坊集体出售后，业主们需在5月底前清空（档案照）。

黄金坊去年成功集体售出，业者需在5月前清空。目前大部分的商家已经寻得落脚地，多数集中在Aperia Mall、黄金大厦（Golden Mile Tower）、City Gate这三个商场。

随这集的《潮什么》，一同去看看摊位将搬迁到哪里？新的商场是否能重现“小泰国？今年还能在本地哪里庆祝泰国泼水节（Songkran）？[答案在文末！]

1. 四面佛像

四面佛伫立黄金坊门前已有23年，盼能寻得有缘人安顿佛像。（蔡振鸿摄）

据早前的报道， 黄金坊门口的指标性四面佛还未找到有缘人接手。

黄金坊最大业主罗元森（59岁）透露，“佛像是一定要搬的，并希望能继续设在户外。但是落户的新地点不合适，所以希望能找到像现在这样供公众朝拜的私人产业范围或是寺庙。”

※新地址：未定

2. 鹏泰超市 Thai Supermarket

（王昀诗摄）。

※新地址：Aperia Mall 1楼，Singapore 339511（5月起）

3. Baan Kanom Thai

Baan Kanom Thai售卖泰式小松糕（右上）、泰式东京卷和泰式椰子煎饼（右下）。（李健玮摄）

Baan Kanom Thai售卖本地较为少见的传统泰式甜点，如：泰式小松糕（Kanom Krok）、泰式椰子煎饼（Kanom Babin）、泰式东京卷（Kanom Tokiao）及泰式布丁。

泰式椰子煎饼则源于泰国大城府（Ayutthaya），据知，在泰国已不容易找到这款甜点，只有少数小贩在卖。店家售卖的有玉米和黑糯米口味。

※新地址：𝐀𝐑𝐂𝟑𝟖𝟎 @ Jalan Besar #01-15，Singapore 209000（3月起）

4. Golden Banana

炸得金黄酥脆的泰式炸香蕉、炸地瓜球和地瓜条引人食欲。（李健玮摄）

金灿灿的泰式炸香蕉酥脆美味，吃时甜中带酸，别有风味。老板娘Jitty说，泰式炸香蕉在泰国相当流行，也受到本地食客的喜欢，顾客有80%是本地人。

另一深受食客欢迎的，就是炸地瓜球，一颗颗圆滚滚的炸地瓜球，酥糯有味，充满嚼劲。

※新地址：City Gate #02-07，Singapore 199597（4月1日起）

5. Nana Original Thai Food

（王昀诗摄）。

泰式餐馆Nana Original Thai主打一系列正宗却不多为人知的泰式料理。（李健玮摄）

黄金坊有不少泰式餐馆，要找到正宗美味的泰式佳肴，同时还24小时全天营业的夜宵好去处，必定要来这里。

餐馆老板Tong Chai来自泰国乌隆他尼（Udon Thani），没想到泰国料理吸引的不仅是泰国食客，也受到本地食客的欢迎，生意大好。

新地址：Aperia Mall #01-53A，Singapore 339511

6. Chiang Mai Thai Seafood Restaurant

※新地址：119 Lavender Street, Singapore 338731（4月起）

7. Siriwan Thai Food

（王昀诗摄）。

※新地址：Golden Mile Tower, #01-50/51, Singapore 199589（3月底搬迁）

8. Flying Pig

一道蟹肉滑蛋饭，到底有着什么样的魅力，虏获了大批食客的心，引发排队热潮？

餐馆招牌菜式包括：巨无霸滑蛋炒饭、蟹肉滑蛋饭、猪肉与牛肉面、冬炎汤，以及泰式沙拉，其中又以蟹肉滑蛋饭卖得最好。

※新地址：待定

9. Dee Tongue Thai by Rung Mama

搬迁后将改名成“Im-Em Thai Kitchen”。

※新地址：Aperia Mall #01-40，Singapore 339511（4月起）

10. Nongkhai Beer House

※新地址：Peninsula Plaza #B1-07，Singapore 179098（3月16日后）

11. Diandin Leluk Thai Restaurant

※新地址：City Gate #01-05，Singapore 199597 （已营业）

12. Beer Thai House

(档案照）。

※新地址：City Gate, #02-37, Singapore 199597 & 155 Kitchener Road #01-01, Singapore 208528（已营业）

13. Cheese Story Mookata & Y Cube Mookata

※新地址：待定

14. Heng Dee Thai Minimart 泰式杂货店

（档案照）。

※新地址：Boon Lay Shopping Centre #02-162，Singapore 640221

今年在哪体验“泰国泼水节”？

泰国泼水节（Songkran）对许多泰国人来说意义重大。往年的泼水节，黄金坊都会举办泼水节派对，但今年应不复往日繁华。

那该上哪儿体验泼水节呢？位于白沙乐怡度假村（Downtown East）的Wild Wild Wet水上乐园将在4月14日下午6时至晚上10点半、4月15日下午5时至晚上10点半，举办为期两晚的泼水音乐节（Songkran Music Festival）。

Wild Wild Wet将举办泼水音乐节（Songkran Music Festival 2023）（图/NTUC Club提供）。

今年更是邀请到众多国际知名DJ — DJ Headhunterz（荷兰）、DJ Amber Na（马来西亚）、DJ Ada & MC Nikii （中国），以及本地知名音乐人Inquisitive、Dash、Sakura、Sforla、JOERU、Q Doll。

众多国际知名DJ以及本地音乐人将出席这场音乐盛宴（图/NTUC Club提供）。

公众可以在Tsunami Pool一起随音乐疯狂，还可以体验水上乐园里的众多设施，沉浸在嘉年华的气氛中。

门票详情

4月14日：$58

4月15日：$78

2日票：$98

网站：www.wildwildwet.com

*门票皆包括一瓶免费的Singha啤酒、以及Wild Wild Wet水上乐园的全天入场票。

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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