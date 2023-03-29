【潮什么】年轻人为何酷爱昂贵的潮鞋？

买鞋竟如同买房？你可知道，目前潮鞋最高单项成交记录，已达到惊人的180万美金（约240万新元）。而全球的潮鞋市场单单在2022年的成交量，就超过1542亿美金（约2055亿新元）。这个金额还不包括二手市场“炒鞋”赚取的金额。

究竟潮鞋为何让人如此疯狂？随这集的《潮什么》走上街头，看看现在年轻人的鞋子到底值多少？为何他们酷爱潮鞋？另外也别错过本地潮鞋展有什么！

潮鞋是什么

潮鞋市场近年来越来越受欢迎。（王昀诗摄）

潮鞋简称“Sneakers”，泛指各类胶底球鞋，这类收藏家及爱好者都统称“Sneakerhead”，指脑袋里装满了鞋子的人，是热爱球鞋、热爱球鞋文化的流行语。

球鞋文化的崛起

迈克尔乔丹（Michael Jordan）带动了全球街头球鞋的潮流。（王昀诗摄）

球鞋文化可以追溯至19世纪，是技术进步与社会变革的产物。其崛起的过程与各项体育运动如网球、篮球息息相关。起初唯有社会地位较高者才能进行这些贵族运动，而拥有一双能够提高运动成绩的球鞋，更是优越性的一种体现。之后随着科技的进步，才使得球鞋逐渐平民化。

1950年代，许多体育明星与他们所穿着的球鞋成为了人们争相追逐的目标，电视的崛起更是带动了球鞋文化。

随后在70年代，耐克（Nike）签下了篮球新人迈克尔乔丹（Michael Jordan），阿迪达斯（Adidas）签下了黑人乐队Run-DMC，开启了全球街头球鞋的潮流。

陈冠希、余文乐、林俊杰都是公认的鞋迷。（艺人社交媒体）

球鞋已经走入主流文化，在时尚界拥有重要的地位。许多大牌明星如陈冠希、余文乐、林俊杰等，都算得上是Sneakerhead，常常在社交媒体上晒自己的限量球鞋。

全球最贵的潮鞋

全球最贵的球鞋是说唱歌手Drake（左）和Matthew Senna（右）2016年以真金打造的Air Jordan 10 OVO鞋款。（取自网络）

目前全球最贵的潮鞋就是2016年加拿大说唱歌手Drake与Matthew Senna合作，所打造出24k纯金的Air Jordan 10 OVO鞋款，价值210万美金（约280万新元）。由于是全金打造，这个鞋子其实并不能穿出去。

目前最高成交的球鞋是Kanye West所穿过的Nike Air Yeezy，以180万美金成功拍出。（Sotheby’s官网）

最贵成交的球鞋则是美国饶舌歌手“侃爷”（Kanye West）的第一双Nike Air Yeezy，在2021年以180万美元（240万新元）的价格拍卖成功。

球鞋进军高级时尚圈

近年来有许多奢华品牌推出联名款球鞋。（取自网络）

近年来，许多奢华品牌为了拓展顾客群，也开始热衷于推出联名球鞋款——像是Nike x Dior、Prada x Adidas、以及今年最受鞋迷关注的Nike x Tiffany。这些联名款售价往往比一般潮鞋高，由于是限量联名，在二手市场具有一定的增值空间，所以往往一推出就造成排队抢购风潮。

限量球鞋一推出总会掀起排队抢购热潮。（档案照）

本地近年来也陆续开设越来越多非官方代理的潮鞋店，更有青年看中商机发展成代购产业链，从中赚取高额利润。另外，曾有潮鞋官方代理店的店员接受贿赂，私下贩售潮鞋和信息的事件，最终被判缴付3万元罚款或监禁3个月。

本地潮鞋展

Sneakertopia的亮点包括JJ林俊杰的个人藏品。（王昀诗摄）

本地目前就有Sneakertopia和Sneaker Con展览。

前者有许多限量款球鞋以及艺术展示供大家打卡拍照，其中还包括林俊杰的部分藏品。

Sneakers Con则比较像大型潮鞋拍卖场，除了能看到稀有款式，更值得关注的是它的Raffle抽奖活动。

Raffle活动基本上就是你必须在特定的时间，将手里的票投入箱子中，然后静待开奖时刻。被抽中的幸运儿如果没在现场，就无法领取奖品。而且从Raffle活动中获得的鞋子，是无法选择款式与尺寸的。由于Raffle活动一般都是限量款或高价值的商品，所以总会吸引许多鞋迷参与。

你又喜欢哪种鞋款呢？

街坊年轻人到底喜欢什么鞋款（林泽锐摄）

Sneakertopia

即日~7月30日

门票: $18（大人）$14（小孩）

艺术科学博物馆 ArtScience Museum

Sneaker Con S.E.A

4月1日至2日

门票: $42

新加坡博览中心 Expo Hall

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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