【潮什么】年轻人为何酷爱昂贵的潮鞋？

买鞋竟如同买房？你可知道，目前潮鞋最高单项成交记录，已达到惊人的180万美金（约240万新元）。而全球的潮鞋市场单单在2022年的成交量，就超过1542亿美金（约2055亿新元）。这个金额还不包括二手市场“炒鞋”赚取的金额。
究竟潮鞋为何让人如此疯狂？随这集的《潮什么》走上街头，看看现在年轻人的鞋子到底值多少？为何他们酷爱潮鞋？另外也别错过本地潮鞋展有什么！
潮鞋是什么
潮鞋简称“Sneakers”，泛指各类胶底球鞋，这类收藏家及爱好者都统称“Sneakerhead”，指脑袋里装满了鞋子的人，是热爱球鞋、热爱球鞋文化的流行语。
球鞋文化的崛起
球鞋文化可以追溯至19世纪，是技术进步与社会变革的产物。其崛起的过程与各项体育运动如网球、篮球息息相关。起初唯有社会地位较高者才能进行这些贵族运动，而拥有一双能够提高运动成绩的球鞋，更是优越性的一种体现。之后随着科技的进步，才使得球鞋逐渐平民化。
1950年代，许多体育明星与他们所穿着的球鞋成为了人们争相追逐的目标，电视的崛起更是带动了球鞋文化。
随后在70年代，耐克（Nike）签下了篮球新人迈克尔乔丹（Michael Jordan），阿迪达斯（Adidas）签下了黑人乐队Run-DMC，开启了全球街头球鞋的潮流。
球鞋已经走入主流文化，在时尚界拥有重要的地位。许多大牌明星如陈冠希、余文乐、林俊杰等，都算得上是Sneakerhead，常常在社交媒体上晒自己的限量球鞋。
全球最贵的潮鞋
目前全球最贵的潮鞋就是2016年加拿大说唱歌手Drake与Matthew Senna合作，所打造出24k纯金的Air Jordan 10 OVO鞋款，价值210万美金（约280万新元）。由于是全金打造，这个鞋子其实并不能穿出去。
最贵成交的球鞋则是美国饶舌歌手“侃爷”（Kanye West）的第一双Nike Air Yeezy，在2021年以180万美元（240万新元）的价格拍卖成功。
球鞋进军高级时尚圈
近年来，许多奢华品牌为了拓展顾客群，也开始热衷于推出联名球鞋款——像是Nike x Dior、Prada x Adidas、以及今年最受鞋迷关注的Nike x Tiffany。这些联名款售价往往比一般潮鞋高，由于是限量联名，在二手市场具有一定的增值空间，所以往往一推出就造成排队抢购风潮。
本地近年来也陆续开设越来越多非官方代理的潮鞋店，更有青年看中商机发展成代购产业链，从中赚取高额利润。另外，曾有潮鞋官方代理店的店员接受贿赂，私下贩售潮鞋和信息的事件，最终被判缴付3万元罚款或监禁3个月。
本地潮鞋展
本地目前就有Sneakertopia和Sneaker Con展览。
前者有许多限量款球鞋以及艺术展示供大家打卡拍照，其中还包括林俊杰的部分藏品。
Sneakers Con则比较像大型潮鞋拍卖场，除了能看到稀有款式，更值得关注的是它的Raffle抽奖活动。
Raffle活动基本上就是你必须在特定的时间，将手里的票投入箱子中，然后静待开奖时刻。被抽中的幸运儿如果没在现场，就无法领取奖品。而且从Raffle活动中获得的鞋子，是无法选择款式与尺寸的。由于Raffle活动一般都是限量款或高价值的商品，所以总会吸引许多鞋迷参与。
你又喜欢哪种鞋款呢？
Sneakertopia
- 即日~7月30日
- 门票: $18（大人）$14（小孩）
- 艺术科学博物馆 ArtScience Museum
Sneaker Con S.E.A
- 4月1日至2日
- 门票: $42
- 新加坡博览中心 Expo Hall
《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。
还没看上一集“黄金坊“小泰国”将搬到哪儿？今年还能庆祝泼水节？”点击看这里。