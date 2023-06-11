离乡背井的木棉花 承载梦想燃烧青春

她们在你我身边，也许和你同住一个屋檐下——宛如木棉花漂洋过海的家政工人，离开了家人和家园，来到我们家里操持家务和三餐，照顾老幼；少了她们有多艰难，国人在疫情期间入境受限时已有切身体会。与此同时，媒体不时报道有家政工人被诬陷偷窃被判坐牢，有人被打被掌掴被熨斗烫伤，有人甚至被虐至死，丧命时体重仅24公斤……

配合6月16日国际家政工日（International Domestic Workers Day），《联合早报》聚焦本地近27万名外籍家政工人。先听三名背景和遭遇各异的工人娓娓道来她们的故事，接着思考现有制度可改善之处。客工援助组织为何建议让家政工有权选择与雇主分开住，并强调家政工应有换雇主的自由？照护重责是否不该交给家政工？雇主为何不应要求负责照护的工人兼顾家务和下厨？

看似以工人为出发点的建议其实有助打造双赢局面，雇主亦可获益。将心比心，给予家政工她们应得的尊重和权益，刻不容缓。

港片《沦落人》有一幕让人印象深刻——因工伤意外半身不遂，瘫痪后失婚潦倒的男主角（黄秋生饰）向他的家政工Evelyn形容木棉花，鼓励她离开香港，追求梦想：“你唔好睇小啲花呀，呢啲干咗可以做药材㗎，过多阵就会结成棉花，又吹去新嘅地方，重新开始。”

导演凭花寄意，家政工承载着梦想的种子漂洋过海，像木棉花一样看似平凡却有离乡背井的勇气。她们在异地燃烧了青春，为远方的家人换来温饱。

根据人力部网站的数据，我国去年有26万8500名外籍家政工人（Migrant Domestic Worker，简称MDW）；这个数字年年上升，唯一例外是冠病疫情暴发后入境受限的2020年和2021年。