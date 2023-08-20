“过期”食品受欢迎 本地社企推动减废生活

过期的食品还能吃吗？本地社会企业MoNo Foods为了减少食物浪费，将已过“最佳食用期”（又称赏味期限）的食品特价出售，反应热烈。该组织希望人们不急着把可吃的东西丢弃，给错过最佳食用期的食品另一个机会，减废又省钱。

一公升的燕麦奶售价$1至$2；原价$18.90的有机咖啡豆，每包特价$5~$6；线上超市卖$13.80的日本进口牛油饼干，这里打五折；罐头吞拿鱼免费......

这不是诈骗，食品都是社会企业MoNo Foods（简称MoNo）以特价出售，甚至免费提供，主要目的是减少食物浪费。

热衷于环保的许星玲（40岁）和徐凯洋（36岁）与另外两个志同道合的朋友在2022年1月创办MoNo，起初是通过社媒把免费食品（例如酱料、干粮和零食）送出去，当时并没有固定地点。为了给顾客提供方便，MoNo曾先后迁入惹兰红山的货仓以及牛车水的Calmo酒店，今年3月搬去裕华国货牛车水总店二楼。

MoNo Foods的义工杨依玲（左起）与创办人许星玲和徐凯洋都热衷于环保和减少食物浪费。（特约摄影余维权摄）

MoNo提供的食品来自本地的供应商、分销商、进口商、制造商和批发商等，一般已过了“最佳食用期”（best before date，又称赏味期限），意即在这个日期之前，食品品质处于最佳状态，但这不表示过了这个日期，食品就无法安全使用。

同时从事兼职撰稿工作的许星玲说：“我们想给这些错过最佳食用期的食品另一个机会，第一次来的顾客可能有点半信半疑，但大家试过之后知道可以安全食用，之后都成了回头客。其实这个概念在国外非常普遍，有些顾客是为了支持环保，有些则觉得物超所值。”

曾在跨国企业和起步公司负责行销，现为MoNo全职员工的徐凯洋补充：“我们的顾客来自各个年龄层，顾客是否愿意尝试这些食品，其实主要和成长环境以及从小的教育有关。不过，有些人的肠胃比较敏感，所以比较不愿意尝试。”

根据他们观察，许多消费者并不清楚“赏味期限”与“食用期限”（Use by）的分别，很多人也不会注意包装上写的是“Use by”、“Best by／before”或“Expiry date”，总之过了包装上的日期就把东西丢掉。

第一次去MoNo Foods的顾客可能会对产品的安全食用期半信半疑，但很多人试过之后都成了回头客。（特约摄影余维权摄）

可利用感官判断食品能否食用

许星玲指出，“赏味期限”与“食用期限”是基于食物安全考量，给消费者做参考。但很多商品其实可以利用感官去判断是否还能食用。例如牛奶和燕麦奶一旦变酸了就不能喝，即便尚未过期；同样的，如果超过了“赏味期限”，但闻起来、看起来都没问题，那未必要马上丢掉。

“我们必须让公众明白赏味期限和食用期限的不同，那人们不会急着把可以吃的东西丢掉，也会比较愿意购买接近赏味期限的食品。”

为了减少食物浪费，国外一些商家已经开始从包装上去除这些日期。例如英国大型连锁超市Morrisons从2020年开始在一部分自家品牌的酸奶和芝士去除食用期限；自家品牌的牛奶则是从2022年1月开始不再印上消费期限。

此外，欧盟委员会（European Commission）计划在产品的赏味期限后面加上“often good beyond”几个字，意即“即便过了X月X日的赏味期限，产品往往还是可以食用”。

减少食物垃圾须持续进行

本地还有其他同样以减少食物浪费为宗旨的组织和企业，例如主打果菜的UglyFood（“丑食”）；让顾客以优惠价“打包”酒店自助餐多余食物的Treatsure；以及收集卖不完的蔬果，免费分发给公众的SG Food Rescue。

MoNo Foods的特色是以包装和加工食品为主，例如酱料、咖啡、茶、快熟面、罐头食品、饼干和巧克力等。此外，其中包括不少纯素食品，因此顾客不乏纯素食者。

货品源源不绝，MoNo位于裕华国货牛车水重点二楼的销售空间摆满各式食品和饮料。（特约摄影余维权摄）

由于是包装食品，MoNo Foods必须得到制造商、分销商和进口商等诸多公司的同意，才能把东西摆到店里卖，其中涉及不少行政工作，过程也费时。所以今年3月搬到裕华国货这个约1200平方英尺的活动空间时，最大的挑战是空间太大，货源不足，整个地方看起来空荡荡。

不过，一旦得到许可，情况马上180度大转变。现在货品源源不绝，问题则是贮存空间不足，商品卖得不够快。

徐凯洋说：“所有商品都是商家免费送给我们的，货架上没有任何一样东西是我们用钱买的。商家明白我们的宗旨，也赞同我们做的事，所以有时候送过来的东西，食用期限其实还有半年，甚至九个月。明明是可以吃的东西，如果因为卖不出而丢掉真的很可惜，很多厂商其实是‘丢食物丢到怕了’，被丢掉的食物真的多到可怕。”

他认为MoNo在减少食物垃圾这一方面多少发挥了一些效益，“大家的环保意识也慢慢加强了，不过还是有很多必须改善的地方，教育必须持续进行。”

从“随心付款”到“建议售价”

为了达到公共教育的目的，MoNo在入口处设了白板和海报，除了介绍MoNo，还有食物的贮存窍门；不同食材的贮存期限；如何辨识食物可否食用（要仔细看、闻一闻，浅尝一口）；食物垃圾在本地的处理方法。

在MoNo消费前，建议先细读入口处的海报和白板，了解食物的贮存方法以及食用前注意事项。（陈映蓁摄）

店里的商品以不同颜色的贴纸标价：红色$1－$2；银色$2－$3；金色$9－$10等。这个售价是根据产品原来的零售价而定，例如红贴纸的商品原价$2.50至$4.50；金色的原价$30.50至$45.50。

为什么定下价格范围，而不是明确的售价？其实这些都是MoNo的建议售价。换言之，顾客可以自己决定要付多少。

MoNo以不同颜色的贴纸标示产品的建议售价。价目表上也写明产品的原来零售价。（特约摄影余维权摄）

徐凯洋说：“起初连建议售价都没有，顾客可随心付款，但我们发现一些顾客拿了很多东西却只给一两块钱，也有顾客说希望有个建议售价，方便他们决定要付多少钱。”

有些顾客则是经济有困难，他们可能主动说自己只有几块钱，“这样可以买到什么？”MoNo一般会大方处理，也会让他们免费拿取一些食品。

减废活动吸引义工加入

MoNo Foods的营运资金来自国家环境局以及全国青年理事会的补助金，目前主要用来支付租金。徐凯洋和许星玲都感激裕华国货在听闻他们必须搬出上一个店铺时主动联系他们，并以低于市价的租金把二楼的活动空间租给他们。

徐凯洋说：“这个地点非常方便，本地人之外也有不少外国顾客。裕华国货也特别通融我们共用卸货专区，为我们带来很多方便。”

MoNo经常召集义工，把免费食品和饮料送给低收入人士。（受访者提供）

两人认为MoNo创办大约一年半以来，一直得到许多贵人帮忙，包括许多同样致力于减少食物浪费的义工。目前，核心义工组有八、九人，另外有数十名义工不定期帮忙。MoNo也会不定期在不同地方举办活动，以及召集义工把食品免费分发给生活拮据的人士，例如租赁组屋的低收入居民。

有感于许多公众其实也有东西想转赠他人，MoNo最近特设“分享角落”，任何人都可把完好的食品或物品放在这里，让其他顾客免费拿取。采访当天看到分享区有零食、罐头食品、快熟面和一包一包的吸管等。

MoNo的“分享角落”，里头的东西可任由顾客免费拿取。（特约摄影余维权摄）

许星玲说：“我们接下来计划推出更多非食品类的产品，例如护肤品，也希望可以启动一场社会运动，鼓励更多人清理并转赠家中多余物品，避免囤积东西。”

徐凯洋提醒：“不要因为东西有特价就买回家囤积，特别是食品，如果不是接下来两周会吃的东西，不如就不要买吧？”

来自吉隆坡的徐凯洋在本地居住了近14年，他从过去在私人企业拼销售业绩到现在不领薪水，天天骑脚踏车上班，最大的改变在于心态。他说：“努力工作不应该只是为了追求金钱，钱财是带不走的。我一直热爱大自然，来新后最大的惊喜是看到这里有这么多好大棵的树，平时走在路上都能看到美丽的树木，还有树荫为我们遮阳。我爱上了这里，也希望这里的所有人能更珍惜这一切，更爱惜环境和大自然。”

MoNo Foods