变废为宝 面包啤酒你中有我

宣扬减废的品牌不少，但能找到志同道合的伙伴，利用彼此的“废料”，真正做到升级再造的不多。Baker & Cook把卖不完的酸种面包送给Brewerkz酿酒，后者则把要丢弃的啤酒糟给前者做成营养更丰富的面包，彼此互惠互利善用资源，减废之余还催生出新美味。面包与啤酒的关系，从未如此“亲密”。

东西是垃圾还是宝？就看你会不会利用。精酿啤酒Brewerkz和烘焙工坊Baker & Cook半年前开始合作，互赠并利用对方的“剩物”，形成罕见的食物“垃圾”闭式循环，为减废环保出力。

Baker & Cook把Brewerkz的麦糟加入面团，制成新酸种面包NEWGrain+。（受访者提供）

Brewerkz每年在酿酒过程中产生150至200公吨的啤酒糟（又称麦糟），本可直接丢弃，如今却重获新生，成了Baker & Cook新酸种面包NEWGrain+的材料之一。

麦糟富含纤维、蛋白质和维生素，加入麦糟的面包营养更丰富。（受访者提供）

NEWGrain+面包每天新鲜烘焙上架，每周产量约500个，每个（$10.50）含约64克麦糟，相等于面团中小麦粉的30%。

根据爱尔兰农业与食品发展部官网文章，麦糟占酿酒副产品约85%，估计全球酿酒业每年生产超过3900万公吨的麦糟，可填满近8万个奥林匹克游泳池。

有些酿酒厂把麦糟变成动物饲料，但更多是直接把它丢掉。麦糟其实富含纤维、蛋白质和维生素，加入麦糟的NEWGrain+面包嚼劲佳，味道好，营养更丰富，食用期限也更长。如能增加麦糟的使用量，不但能达到减废目的，还可为食品制造业扩大食材来源。

Baker & Cook创办人Dean Brettschneider：重视永续发展，勇于尝试，就能生产出美味的好产品，开展更多可能。（龙国雄摄）

Baker & Cook面包师傅Dean Brettschneider认为，谷类有很大的升级再造（upcycling）潜能，但须找出最适合的做法。

以NEWGrain+为例，品牌经过十多轮的实验才做出口感和卖相达标的面包。他说：“我们会继续研究麦糟的其他用途，例如制成饼干，也计划把NEWGrain+的切片面包放到超市售卖。”

用酸种面包酿酒挑战多

Brewerkz以酸种面包酿酒，同样需要一番研究。

Brewerkz将Baker & Cook卖不完的面包重新烘烤，加入麦芽配方，酿制名为EarthBrew Sourdough的淡啤酒。（受访者提供）

Baker & Cook原本把卖不完的酸种面包捐给新加坡食物银行，现把部分送给Brewerkz。Brewerkz将面包重新烘烤，加入麦芽配方，酿制名为EarthBrew Sourdough的淡啤酒，至今已酿制了5000公升，用了约360公斤的酸种面包。

Brewerkz董事总经理兼合伙人陈伟达解释个中挑战。酿酒的器具是根据大麦芽原料设计的，不一定适合酸种面包的麦芽配方；酸种面包酸度较高，可能影响糊化过程的化学反应。此外还须考虑面包成分（如盐和香料），以及烘烤过程对啤酒口味和色泽的影响。

用酸种面包酿酒，须考虑面包成分，以及烘烤过程会如何改变啤酒的口味和色泽。（受访者提供）

EarthBrew Sourdough是Brewerkz第三款永续啤酒，之前品牌生产过获得“碳中和”认证的圣淘沙Islander Brew系列，以及与新加坡公用事业局合作，以新生水酿制的NEWBrew。陈伟达说，永续发展是Brewerkz重视的目标之一，接下来会继续推出其他以剩余面包酿制的啤酒。

他说：“一个人的垃圾可能是另一个人的宝藏。想达到减废目标，应该与其他伙伴合作。”

与Brewerkz的合作，对Dean来说是一个起点。“把事情做好，生产美味的好产品，可开展更多可能。最重要的是放胆尝试，并通过教育制造市场需求，让更多人明白永续产品的好处。”

绿生活小知识：面包吃不完怎么处理？

面包师傅建议，如果无法在几天内把面包吃完，可切片用烘焙纸或铝箔纸包好，放入保鲜袋，冷冻储存。这样不但能存放数个月，加热后也不失美味，想吃的时候放入烤箱加热即可。

如果只加热一两片面包，建议用耗电量较少且不必花时间预热的吐司炉（toaster oven），一般热上三至五分钟即可（视面包厚度而定）。

忘了冰冻保鲜，面包变硬难以下咽？撒上水，放入烤箱或吐司炉加热，面包即变软。