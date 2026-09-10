由滨海湾花园呈献，一年一度的“滨海花园庆中秋”今年迈入第14个年头。自2024年起，活动主推本土IP（原创角色）主题灯饰，先有插画家阿果的“童年回忆”创先河；后有红龟粿女孩的甘榜岁月好年华接棒。2026年9月12日正式登场的是本地知名广告创意人林少芬原创的“芬宝”与她的一班好友们。

新加坡滨海湾花园节目策划高级署长郑诗慧指出，主办单位近年持续支持本土IP，并借助不同IP的特色融入不同主题，玩出不同的中秋灯饰花样，譬如阿果主打童年怀旧；红龟粿女孩则大玩本地美食文化。她说：“少芬的芬宝走的是天马行空的奇幻特色与童趣，给了我们一个良机探索从未尝试过的奇幻主题。”

突破传统中秋庆典框架

郑诗慧也说，“滨海花园庆中秋”是滨海湾花园历史最悠久的免费社区活动，已成为本地民众每年中秋佳节引颈期盼的重头戏，吸引国人扶老携幼特地前来赏灯。