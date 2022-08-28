烟霾持续笼罩岛国，想外出透气，欣赏自然风景，又想随时躲回室内环境，射靶场自然公园是不错选择。

相较于邻近的武吉知马山，射靶场自然公园（Rifle Range Nature Park）的面积较小（占地66公顷）；步行路线虽不及前者多样化，但游人通常较少，走起来更惬意。

射靶场自然公园的另一好处是交通便利。从美世界地铁站A出口走去美世界中心不到三分钟，搭乘电动扶梯到中心四楼，一边是熟食中心，另一边是通往射靶场自然公园的行人天桥。

从美世界走去射靶场自然公园，最直接的方法是使用商场四楼的行人天桥。（陈映蓁摄）

注意公园入口／出口的开放时间：上午7时至晚上7时，意即栅栏门在晚上7时关闭，游人必须改而从游客中心进出公园。

此外要注意前后左右。公园是长尾猕猴的家，走道上常见猴子身影。身为游人应尊重野生动物的空间，保持礼貌距离。除了避免提着塑料袋或饮食，手机最好不要外露，早前受访的森林浴导师曾在射靶场自然公园看见猕猴抢走游人的手机。

射靶场自然公园是许多长尾猕猴的家，刚走进公园就能看见猴子身影。（陈映蓁摄）

来到公园散步，本来就不应边走边刷手机，把手机收起来不单是为了避免“人猴冲突”，同样重要的是给自己远离屏幕的时间和空间。

适合儿童游玩的自然步道

从美世界的天桥开始，沿着步道走约12分钟，就会看到一个名为Forest Exploration（探索树林）的自然步道（适合5至12岁儿童）。

名为Forest Exploration（探索树林）的自然步道上，有适合小朋友攀爬的树桩（Stepping Stumps）。（陈映蓁摄）

说是步道，其实更像一个坐落在树林里的自然游乐场。高矮不一的树桩（Stepping Stumps），正好让小朋友“爬高爬低”。不过，树桩附近的“鼯猴柱”（colugo pole）看似游乐器材，其实是为了野生动物而设，大朋友小朋友都不应该爬上去。

鼯猴又称飞狐猴，“鼯猴柱”的作用是让它和其他滑行动物爬到更高的地方，进而滑行得更远。公园里不时可见鼯猴的造型装饰，幸运的话或许还能看见它的真面貌。

年龄达12岁，就能使用这个“石头分类器”，体验矿场工人过去如何给花岗岩分类以及搬运花岗岩。（陈映蓁摄）

步道另一端的“石头分类器”则适合12岁及以上的儿童，游人可尝试给花岗岩分类以及搬运花岗岩，可惜器材还在维修中，目前无法使用。

适合沉思冥想的淡水湿地

往前走约五分钟，就会来到一个适合沉思的地方：从废置的矿场改造而成的淡水湿地。

1998年停止营运的矿场，现在是让人忍不住放慢脚步的淡水湿地，自然风景让人心旷神怡。（陈映蓁摄）

矿场过去为开采花岗岩而设，1998年关闭，现在除了供侏儒蜻蜓和黄小鹭等动物和候鸟栖息，也构成适合游人冥想的景观（contemplative landscape）。

阅读走道栏杆上的说明牌，就了解何谓“适合沉思冥想的景观”：静谧的氛围、丰富的自然元素，还有让人心旷神怡的风景，这样的环境让人自然而然产生反思和冥想的心情，有助于减压和提炼专注力。

路径难易自己决定

接着前往公园另一亮点：高31米的瞭望台Colugo Deck，从另一个视角欣赏淡水湿地。

距离淡水湿地约10分钟步行距离的瞭望台，路线选择不止一个。湿地附近的分岔路立了指示牌：左边的路线（30米长）坡度较大，难度较高（challenging route），右边的长50米，坡度较小，走起来较轻松（moderate route）。

无论选择坡度较大还是较小的路线，都能抵达瞭望台Colugo Deck。（陈映蓁摄）

无论怎么选择，必然有得有失，随心所欲自然走得顺心。如果担心给膝盖造成冲击，上去时不妨选择较难的路线，再从另一条路回返。

从淡水湿地走约10分钟，就能来到31米高的瞭望台Colugo Deck，登高望远。（陈映蓁摄）

站在瞭望台，除了欣赏湿地，还能看到周围景观。烟霾有碍观景，但正因如此，才会更想找到重游的机会。同样的风景会随着天气的转换而改变，想到每次看到的风景都是独一无二，你会不会决定多留片刻？

征求回忆路线

现在很难在本地买到的Vegemite，“现身”在通往瞭望台的步道上。（陈映蓁摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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