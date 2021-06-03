中美关系 刘鹤与耶伦视频通话 对经济形势与中美合作进行交流 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤（左）昨天和美财政部长耶伦（右）进行视频通话。（互联网/法新社） 字体大小: 小 中 大 中美两国经贸高官昨天（6月2日）进行一周内第二次视频通话，双方据报对彼此关心的问题“坦诚”交换了意见。据中国官媒新华社报道，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤昨日和美财政部长耶伦进行视频通话。报道说，双方认为中美经济关系十分重要，本着平等和相互尊重的态度，就宏观经济形势和多双边领域合作进行广泛交流，对彼此关心的问题坦诚交换了意见，愿意继续保持沟通。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美经贸关系 中美贸易战 刘鹤 耶伦 戴琪 接触政策 经济制裁 中美竞争与合作 美国会报告指商务部未尽力 防止敏感技术流向中国军方 邱腾华：港新航空泡泡进展 须视新加坡疫情情况