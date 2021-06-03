刘鹤与耶伦视频通话 对经济形势与中美合作进行交流

中美两国经贸高官昨天（6月2日）进行一周内第二次视频通话，双方据报对彼此关心的问题“坦诚”交换了意见。

据中国官媒新华社报道，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤昨日和美财政部长耶伦进行视频通话。

报道说，双方认为中美经济关系十分重要，本着平等和相互尊重的态度，就宏观经济形势和多双边领域合作进行广泛交流，对彼此关心的问题坦诚交换了意见，愿意继续保持沟通。