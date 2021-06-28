传刘长乐脱售加州千万元豪宅

凤凰卫视创始人刘长乐据传将以760万美元（1020万新元），脱售位于美国加利福尼亚州圣盖博谷（San Gabriel Valley）的一栋豪宅。

留意房地产信息的美国网站“Dirt”本月2日报道，房契资料显示，刘长乐2004年以400万美元买下这栋号称具有“当代地中海风格”的豪宅后，将房产转让给他的双胞胎女儿刘点点和刘滴滴。两姐妹的其中一人曾在洛杉矶的法学院上课，两人目前已搬回中国，而这栋豪宅在过去10年很少使用。