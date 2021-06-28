传刘长乐脱售加州千万元豪宅 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 凤凰卫视创始人刘长乐，据传将以760万美元（约1020万新元）脱售其位于美国加州圣盖博谷（San Gabriel Valley）的一栋豪宅。（Redfin网站） 字体大小: 小 中 大 凤凰卫视创始人刘长乐据传将以760万美元（1020万新元），脱售位于美国加利福尼亚州圣盖博谷（San Gabriel Valley）的一栋豪宅。留意房地产信息的美国网站“Dirt”本月2日报道，房契资料显示，刘长乐2004年以400万美元买下这栋号称具有“当代地中海风格”的豪宅后，将房产转让给他的双胞胎女儿刘点点和刘滴滴。两姐妹的其中一人曾在洛杉矶的法学院上课，两人目前已搬回中国，而这栋豪宅在过去10年很少使用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 刘长乐 凤凰卫视 豪宅 白普理市 速读中华 主动巡航控制系统有问题 特斯拉中国召回逾28万电动车