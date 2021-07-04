寻求推荐成院士不果 航天投资董事长涉殴打IAA两院士致骨折

中国航天投资控股有限公司董事长、党委书记张陶因寻求推荐成为国际宇航科学院（IAA）院士不果，涉嫌将该院两名院士殴打致骨折，其中一名院士还高龄85岁。警方已介入调查。

航天投资是中国航天科技工业主导力量、特大型国企中国航天科技集团授权的投资管理主体，履行该集团赋予的产业孵化、资源整合等职能。1960年在瑞典成立的IAA，成员由83个国家的航天科学专家组成，1996年被联合国认定为一家独立的非政府组织。