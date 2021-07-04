中国政情 寻求推荐成院士不果 航天投资董事长涉殴打IAA两院士致骨折 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 监控录像截图显示，张陶（前排左二）将王晋年从电梯中拽出来殴打，吴美蓉（后排左一）在一旁哭喊。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国航天投资控股有限公司董事长、党委书记张陶因寻求推荐成为国际宇航科学院（IAA）院士不果，涉嫌将该院两名院士殴打致骨折，其中一名院士还高龄85岁。警方已介入调查。航天投资是中国航天科技工业主导力量、特大型国企中国航天科技集团授权的投资管理主体，履行该集团赋予的产业孵化、资源整合等职能。1960年在瑞典成立的IAA，成员由83个国家的航天科学专家组成，1996年被联合国认定为一家独立的非政府组织。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国航天投资 国际宇航科学院 张陶 王晋年 吴美蓉 殴打 骨折 中国在联合国指“五眼联盟” 网络监听严重侵犯公民隐私 香港特稿：书展复办 忧书刊或涉违《国安法》 加强自我审查港出版界式微