中国在联合国指“五眼联盟” 网络监听严重侵犯公民隐私

（日内瓦综合电）中国指责“五眼联盟”国家以打击网络犯罪为由，公开要求科技公司在加密应用程序中安装“后门”，严重侵犯公民隐私权，同时也对“一些国家”编造散布虚假信息表达严重关切。

综合中新社与新华社报道，中国代表前天在联合国人权理事会会议发言时称，对美国、英国、加拿大等“五眼联盟”国家长期实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控活动表示关切。

中国代表指出，近期媒体披露美国对欧洲盟友的监听令人震惊，但这不过是全球窃密网络的冰山一角。中方希望隐私权问题特别报告员密切关注“五眼联盟”这方面的问题。

中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端同日也代表朝鲜、白俄罗斯、叙利亚等国在上述会议上做共同发言时，指一些国家出于政治目的，编造散布虚假信息，打着人权幌子对别国进行诬蔑抹黑，为干涉别国内政、实施单边强制措施、在人权理事会设立国别机制制造借口。

蒋端说，这种做法严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，有违人权理事会工作普遍性、公正性、客观性以及建设性对话与合作原则，只会误导国际人权机制工作方向，损害其声誉。中国也对少数特别机制专家不加甄别地采用来自西方媒体和政治组织未经证实的信息、对主权国家进行无端指责的做法表示严重关切。