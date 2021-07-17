拜登重申推进自由与开放 习近平：排他“只会走进死胡同”

中国国家主席习近平和美国总统拜登首次在亚太经济合作组织上碰头；拜登强调对亚太区域的重视，并誓言美国下来的世代都会深入参与区域。在美国加速在印太地区拟定反华计划之际，习近平则警告封闭排他“只会走进死胡同”。

亚太经济合作组织领导人非正式线上会议昨天举行，会议聚焦探讨区域的冠病疫情与经济复苏。这是拜登与习近平首次在亚太事务论坛上同框，也是两人自4月的气候峰会后，第二次在国际会议上会面。俄罗斯总统普京也出席了会议。

根据美国白宫发布的文告，拜登在会上表明美国对亚太区域的重视，并誓言（vowing）美国下来的世代都会继续“深入参与本区域”，他也重申了美国推进印太自由与开放的承诺。

在中美抗疫外交博弈日益升温的背景下，拜登与习近平发言时都阐明各自的国际抗疫贡献。

拜登说，美国向全球超过100个国家捐赠了超过5亿剂“安全有效”的疫苗，并强调美国是“捐赠”而非“销售”，以及不为疫苗供给增添政治或经济附加条件的重要性。

根据澎湃新闻发布的讲稿，习近平也指出，中国向发展中国家提供5亿多剂疫苗，未来三年内将再提供30亿美元（41亿新元）国际援助。

相较于7月1日在庆祝中共建党百年大会上、“头破血流”的强势对美喊话，习近平此次讲话主题围绕“加强团结合作”，总体基调温和。习近平在致辞中敦促包括美国在内的APEC成员加强抗疫国际合作、深化区域经济一体化、坚持包容可持续发展，以及把握科技创新机遇。

习近平宣布，中国将向亚太经合组织捐资成立“应对疫情和经济复苏”子基金，协助亚太经济体早日战胜疫情、实现经济复苏。

有迹象显示，美国正在加速与中国脱钩的步伐，包括拟定计划拉拢亚太区域国家围堵中国。彭博社本月13日报道，白宫正在探讨一项不包括中国的印太经济体的数码贸易协议提案，以制衡中国的区域影响力。

习近平在会上呼吁各国推动贸易和投资自由化便利化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

他强调，“我们要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”

习近平在阐述数码经济发展机遇时也提醒，全球数码经济是开放和紧密相连的整体，合作共赢是唯一正道，“封闭排他、对立分裂只会走进死胡同”。他呼吁各国努力构建开放、公平、非歧视的数字营商环境。

双方未提及

第二阶段疫情溯源争议

拜登和习近平在讲话中，都未提及一周来逐渐白热化的第二阶段疫情溯源争议。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时分析，习近平的讲话体现中国对美国在印太树立两种体系和两个阵营的强烈担忧。

吴心伯认为，习近平选择以较温和的方式阐述中国立场，一方面是因为拜登的对华政策尚未完全成型，中美仍在互动的过程中；另一方面，也因为APEC会议并不是一个能实际解决中美问题的场合，因此习近平只须要在会上阐明立场，没有必要作出强硬表态。