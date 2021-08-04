被指隐瞒行程致疫情扩散 扬州首个确诊者被刑事拘留

（北京综合讯）江苏省扬州昨天通报40起新增本土冠病病例，成为目前中国疫情最严峻的城市。警方已将该市首起确诊者刑事拘留，指控她隐瞒行程导致疫情扩散。

综合新华社、澎湃新闻等报道，扬州市公安局邗江分局昨天通报称，该局7月29日刑事拘留了64岁女子毛某宁，指她7月21日擅自离开已采取封控管理措施的南京居住地，来扬州后未主动报告南京旅居史，并频繁在饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等多处人员高度密集场所活动，导致疫情在扬州扩散蔓延。

大陆新增90起确诊病例

中国国家卫生健康委员会昨天通报，中国大陆前天新增90起冠病确诊病例，其中境外输入29起，本土确诊61起；另增41名无症状感染者。

江苏省新增45起确诊病例，最先暴发疫情的南京有五起，其余病例均在扬州。截至8月2日午夜，扬州市累计94起本土确诊病例，轻型31起、普通型61起、重型2起，另有两名本土无症状感染者。

江苏省卫健委副主任周明浩说，从发现源头来看，麻将馆暴露人员占64%，集中隔离点占7%，主动就医占16%，社区筛查占11%。

扬州疫情防控工作指挥部前天发布通告，决定从昨天零时起，对主城区所有小区实施封闭管理，相应升级的封控措施包括每户每天只能有一人凭证进出等。

中共江苏省委常委会暨省委应对疫情工作领导小组前天召开会议指出，南京聚集性疫情发生的根本原因是思想松懈，导致防疫工作出现漏洞，教训非常深刻。会议要求，要把零院感、零病亡作为必须努力达到的目标。

湖北省武汉新增三起确诊病例，另有五名本土无症状感染者。武汉市政府副秘书长李涛昨天在新闻发布会上宣布，武汉决定迅速启动全市全员核酸检测。

此外，武汉疫情防控指挥部昨天发布通告，决定将武汉经开区沌口街道划定为中风险地区，并实行封闭管理。武汉教育局前天也印发紧急通知称，即日起暂停市内所有初高中毕业年级补课、研学旅行等一切线下教育教学及聚集性活动。

湖南省新增六起确诊病例；此前暴发多起疫情的张家界新增三起确诊，该市昨天规定境内所有居民、游客不得离开张家界。

北京与上海各新增一起确诊，两市已对部分区域进行消毒与封控。中国铁路部门昨天限制从郑州、南京等23个火车站出发的旅客进京。