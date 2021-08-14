导致九中国公民死亡 巴国指上月巴士袭击元凶是获印阿支持巴塔分子 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 巴基斯坦外长库雷希（右）前天在记者会上称，这次袭击中“有印度调查分析局（RAW）和阿富汗国家安全局（NDS）的影子”。（法新社） 字体大小: 小 中 大 巴基斯坦指上个月发生导致九名中国公民死亡的巴士爆炸事件是自杀炸弹袭击，幕后黑手是印度和阿富汗情报机构支持的伊斯兰武装分子。中国外交部表示坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。巴基斯坦外长库雷希前天（8月12日）说，该国上个月发生导致九名中国公民死亡的巴士爆炸事件是一起自杀炸弹袭击，幕后黑手是印度和阿富汗情报机构支持的伊斯兰武装分子。中国外交部同日表示坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 恐怖袭击 巴基斯坦 巴基斯坦外长库雷希 印度调查分析局（RAW） 阿富汗国家安全局（NDS） 中国总理李克强 中国外交部发言人华春莹 一带一路 中巴经济走廊 环球时报 胡锡进 中巴关系 中印关系 湖北柳林镇强降雨8000人受灾 21人死亡4人失联 美国防部：与美国防长对等 应是中共中央军委副主席