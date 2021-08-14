导致九中国公民死亡 巴国指上月巴士袭击元凶是获印阿支持巴塔分子

巴基斯坦指上个月发生导致九名中国公民死亡的巴士爆炸事件是自杀炸弹袭击，幕后黑手是印度和阿富汗情报机构支持的伊斯兰武装分子。中国外交部表示坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。

巴基斯坦外长库雷希前天（8月12日）说，该国上个月发生导致九名中国公民死亡的巴士爆炸事件是一起自杀炸弹袭击，幕后黑手是印度和阿富汗情报机构支持的伊斯兰武装分子。中国外交部同日表示坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。