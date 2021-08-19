王纬温：3万美军在台湾？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年8月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 8月16日，美国鹰派、资深共和党参议员柯宁（John Cornyn）在一条推文中，出人意料称目前有3万美军驻扎台湾！消息一出，顷刻在中国大陆引起轩然大波，有官媒表示强烈不满，将柯宁称为“老糊涂”；但也有声音扬言若消息属实，大陆会“立即发动解放台湾战争”。尽管柯宁隔天未给予任何澄清，默默删除了引发争议的推文；但大陆舆论昨天继续高度疑虑，认为柯宁的推文并非简单口误，可能是在为美国驻军台湾“试水”或“试探口风”，对美台关系持续升温、不断侵蚀“一中原则”的警惕短时间料难以消退。在两岸局势诡谲复杂之际，这项消息无疑也将为推高大陆新一波“武统台湾”声浪添加柴火。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 中美关系 两岸关系 美军 柯宁 武统台湾 环球时报 胡锡进 解放军东部战区 美国对台军售 阿富汗问题 拜登政府 腾讯爱奇艺优酷等平台发表声明：吴亦凡参演190万条短视频节目已下架 山东济南 马帮运输