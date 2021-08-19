王纬温：3万美军在台湾？

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年8月19日 5:00 AM

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8月16日，美国鹰派、资深共和党参议员柯宁（John Cornyn）在一条推文中，出人意料称目前有3万美军驻扎台湾！消息一出，顷刻在中国大陆引起轩然大波，有官媒表示强烈不满，将柯宁称为“老糊涂”；但也有声音扬言若消息属实，大陆会“立即发动解放台湾战争”。

尽管柯宁隔天未给予任何澄清，默默删除了引发争议的推文；但大陆舆论昨天继续高度疑虑，认为柯宁的推文并非简单口误，可能是在为美国驻军台湾“试水”或“试探口风”，对美台关系持续升温、不断侵蚀“一中原则”的警惕短时间料难以消退。在两岸局势诡谲复杂之际，这项消息无疑也将为推高大陆新一波“武统台湾”声浪添加柴火。

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