载中国公民车辆在巴基斯坦 遇自杀式袭击造成两当地儿童死

巴基斯坦西南部周五发生针对一辆载有中国公民的车辆的自杀式爆炸袭击，造成两名当地儿童死亡，三名伤者当中包括一名中国人。中国驻巴使馆对该恐怖主义行径作出强烈谴责。

综合路透社、中通社、环球网报道，巴基斯坦内政部官员透露，事发在巴基斯坦俾路支省的瓜达尔东湾快速路项目，时间是晚上7时左右，四辆载有中国公民的车辆在军队和警察护送下驶经现场，一名小男孩突然从附近的渔民聚居地跑出来，巴基斯坦便衣士兵冲上前阻拦，但小男孩随即在距离车队约15米至20米的地方自爆。