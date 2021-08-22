载中国公民车辆在巴基斯坦 遇自杀式袭击造成两当地儿童死 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 巴基斯坦西南部周五发生针对一辆载有中国公民的车辆的自杀式爆炸袭击，造成两名当地儿童死亡，三名伤者当中包括一名中国人。中国驻巴使馆对该恐怖主义行径作出强烈谴责。综合路透社、中通社、环球网报道，巴基斯坦内政部官员透露，事发在巴基斯坦俾路支省的瓜达尔东湾快速路项目，时间是晚上7时左右，四辆载有中国公民的车辆在军队和警察护送下驶经现场，一名小男孩突然从附近的渔民聚居地跑出来，巴基斯坦便衣士兵冲上前阻拦，但小男孩随即在距离车队约15米至20米的地方自爆。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴基斯坦 恐怖主义 恐怖组织 中巴经济走廊 自杀式爆炸袭击 俾路支省 瓜达尔 俾路支解放军 中国驻巴基斯坦大使馆 台陆军副司令之子酒后咆哮被法办 有地下道直达“KTV会所” 深圳民营幼儿园令家长气愤