中国大数据溯源称美冠病疫情 较大概率2019年9月前后已开始

美国针对中国的冠病溯源论述战稍歇，中国则作出新一轮反攻，中国科学院预印本平台（ChinaXiv）前天发布一项研究结果称，基于大数据建模分析后发现，美国疫情较大概率于2019年9月前后已经开始流行。

据央视新闻报道，该研究认为，结合数学模型和人工智能技术对传染病进行定性和定量分析，可以揭示传染病流行规律。研究人员依据传染病传播模型和大数据分析的方法，建立优化模型，基于已公开数据对美国东北部12州和中国湖北省武汉市、浙江省等地的疫情起源时间进行了推断。