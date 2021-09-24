中国大数据溯源称美冠病疫情 较大概率2019年9月前后已开始 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 中国科学院预印本平台（ChinaXiv）前天发布一项研究结果称，基于大数据建模分析后发现，美国疫情较大概率于2019年9月前后已经开始流行。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 美国针对中国的冠病溯源论述战稍歇，中国则作出新一轮反攻，中国科学院预印本平台（ChinaXiv）前天发布一项研究结果称，基于大数据建模分析后发现，美国疫情较大概率于2019年9月前后已经开始流行。据央视新闻报道，该研究认为，结合数学模型和人工智能技术对传染病进行定性和定量分析，可以揭示传染病流行规律。研究人员依据传染病传播模型和大数据分析的方法，建立优化模型，基于已公开数据对美国东北部12州和中国湖北省武汉市、浙江省等地的疫情起源时间进行了推断。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病溯源 中国科学院 美国疫情 武汉华南海鲜市场 进口冷链产品 美国海鲜 山西民众表演社火庆丰收 鸿蒙之外另一张底牌 华为明日发布操作系统欧拉