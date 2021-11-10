郑永年：中国应在主权问题权利方面创新 国际法对解决南中国海问题至关重要

香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年指出，目前的国际海洋法是欧洲18世纪以来的产物，建立在绝对主权概念上。他引述已故中国领导人邓小平提出的“搁置主权争议，共同开发”，指这里面其实已包含对主权的新解释。

中国政治学者郑永年认为，国际法对解决南中国海问题至关重要，他呼吁中国应在主权问题的权利方面进行创新，包括探讨让所有权与使用权相对分立，同时不应纠缠法律细节，由此挑起很多解决不了的政治性问题。

现任香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长的郑永年，昨早是在海南三亚举行的海洋合作与治理论坛上发表以上看法。

郑永年以视频方式在题为“全球海洋治理的机遇与挑战”的分论坛上发言时说，目前的国际海洋法是欧洲18世纪以来的产物，建立在绝对主权概念上。他引述已故中国领导人邓小平提出的“搁置主权争议，共同开发”，指这里面其实已包含对主权的新解释，并问：“我们（中国）能不能在主权问题上在权利方面有所创新呢……这个所有权能不能跟使用权相对分立开来呢？”

郑永年认为，中国作为大国可在这方面有所作为。“我们能不能有一点新的思维？如果老是纠缠在法律细节里面，我个人不认为南海（即南中国海）问题能得到解决。”

郑永年同时也指出，南中国海问题的解决仍绕不开美国。他并以“一带一路”分析拜登政府的对华战略，指美国目前从阿富汗撤军后，鼓励中国向西发展“一带”（丝绸之路经济带），继续成为一个陆地国家，同时华盛顿将精力放在南中国海，以封杀中国成为海洋强权。

他说：“南海被封杀的话，中国永远甭想成为一个海洋大国……正因为南海对中国的重要性，中国在南海问题上其实跟美国也没有很多妥协余地。”

尽管如此，郑永年认为，中国在解决南中国海问题时，无须“老盯着美国”，中美也不会为“几个岛礁”在南中国海开战。

但他警惕该区域却可能发生代理人战争，“有些国家要拼命邀请美国进来干预亚洲事务，这也是很危险的，很容易造成东南亚有些国家成为美国的代理人……代理人战争最后牺牲的还是代理人本身，中国跟东南亚国家还是要说清楚这一点。”

建议中国在南中国海应更关切经济问题

郑永年也建议中国在南中国海不应过度关注军事、地缘政治等问题，而应更关切经济，通过在南中国海、湄公河建设开放性经济圈。中国也应与亚细安（中国称东盟）建立开放包容、不针对第三方的新型多边主义，聚焦解决区域问题。

在问答环节中，郑永年补充说，中国的强项是自由贸易，应利用作为世界最大单一市场搞单边开放，同时避免与美国进行军事竞赛，进而让亚细安国家陷入困境。

“如果从经贸开端，这是一个契机，会改变整个亚洲的格局，会把亚洲的经贸合作推向一个新的阶段，（让）东盟跟中国变得更加整合。”

另一方面，中国国务委员兼外长王毅昨早在论坛开幕式上通过视频致辞，不点名批评美国出于维护海洋霸权的目的，在海上耀武扬威、拉帮结派，不断侵犯其他国家的正当和合法权益，并对此表示反对。他呼吁各国共同高举多边主义旗帜，维护以国际法为基础的海洋秩序。

对南中国海问题，王毅形容中国与亚细安国家推动《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）磋商不断取得新进展，呼吁以即将于本月举行的中国—亚细安建立对话关系30周年峰会等为契机，争取早日达成COC。

（记者是《联合早报》重庆特派员）