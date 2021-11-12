习近平吁亚太地区 勿以意识形态划线

中国国家主席习近平昨天应邀以视频方式向亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会发表主旨演讲时称，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态，以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究没有前途。

据新华社报道，习近平在题为《坚持可持续发展 共建亚太命运共同体》的演讲中说，各方要敞开胸怀，把握大势，积极主动扩大开放，推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅，促进资源要素有序流动，推动经济复苏，实现联动发展。要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法。