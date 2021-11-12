中国政情 习近平吁亚太地区 勿以意识形态划线 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国国家主席习近平昨天应邀以视频方式向亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会发表主旨演讲时称，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态，以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究没有前途。据新华社报道，习近平在题为《坚持可持续发展 共建亚太命运共同体》的演讲中说，各方要敞开胸怀，把握大势，积极主动扩大开放，推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅，促进资源要素有序流动，推动经济复苏，实现联动发展。要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习近平 APEC 中国经济 转型 贸易 冷战 亚太经合组织 演讲 港城市大学校长 郭位2023年约满后离任 未戴口罩饮酒高歌影片疯传 陈时中称感觉“被斗争”