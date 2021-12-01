中央军委副主席张又侠发表文章：解放军须敢打必胜锻造硬核实力

中共政治局委员、中央军委副主席张又侠在《人民日报》发表文章说，解放军一定要鼓足敢打必胜的精气神，同时要锻造硬核实力，加速发展慑敌制敌的王牌底牌。分析人士认为，这显示解放军随时可以根据需要，对台采取“断然措施”。

在台海局势持续紧张的背景下，中国军方高层强调解放军一定要鼓足敢打必胜的精气神，同时要锻造硬核实力，加速发展慑敌制敌的王牌底牌。

中共政治局委员、中央军委副主席张又侠昨天在《人民日报》发表文章说，面对敌对势力的围堵打压、阻我强大的遏制加压，解放军一定要鼓足敢打必胜的精气神，从揭敌本质中坚定敢斗意志，从击敌软肋中探寻善斗谋略，从拿敌练兵中砥砺能斗血性，全方位塑造当代革命军人的战斗特质。

同时，解放军要锻造硬核实力，要把军事这个保底手段搞过硬，必须在打造攻防利器上下功夫，加速发展慑敌制敌的王牌底牌，全面锤炼顶用堪用的精锐力量，抓紧建强联合作战的体系支撑，大力创新高敌一筹的策略战法，不断累积胜战优势、掌握战略主动。

分析人士认为，近期台海紧张局势不断升温，11月以来解放军战机几乎天天进入台湾防空识别区。中国国家主席习近平不久前与美国总统拜登视频会晤时明确表示，如果台独势力挑衅逼迫，甚至突破红线，中国大陆将不得不采取断然措施。张又侠在文章中强调敢打必胜的精气神，显示解放军随时可以根据需要，对台采取“断然措施”。

今年11月11日闭幕的中共十九届六中全会通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（以下简称《决议》）。六中全会之后，中共政治局委员李鸿忠、刘鹤、杨晓渡、张又侠等大员近日先后在《人民日报》上发表文章，从各自主管领域解读《决议》精神。

张又侠在文章中说，坚持走中国特色强军之路，深刻反映中共建军治军的历史昭示，集中体现强国必须强军的时代要求，充分彰显党中央、习主席（中央军委主席习近平）对全面建成世界一流军队的战略决心和深远考量。解放军必须深入领会贯彻《决议》精神，认清历史大势，把握历史规律，提升历史自觉，向第二个百年奋斗目标开拓前行。

文章称，2012年中共十八大后，中国国防和军队建设也进入新时代。习近平推动强军事业取得历史性成就、发生历史性变革。“最根本的成效是挽救了人民军队。针对党的十八大之前一个时期我军面临的严重政治风险，习主席力挽狂澜、扶危定倾，领导召开古田全军政治工作会议，确立新时代政治建军方略，带领全军重整行装再出发。大力推进政治整训，坚决查处郭伯雄、徐才厚、房峰辉、张阳等严重违纪违法案件并彻底肃清其流毒影响，着力整顿思想、整顿用人、整顿组织、整顿纪律，重振政治纲纪，纯正政治生态。”

文章还指出，习近平把强军兴军融入强国复兴大局，谋篇布局2027，前瞻运筹2035，深远经略2050，对走中国特色强军之路提出清晰的路线图、时间表、任务书，按下了迈向世界一流的“快进键”。面对繁重任务、紧迫要求，必须扣牢实现建军一百年奋斗目标，迈好新“三步走”十分紧要的第一步，跑出新时代奋斗强军的加速度，强力推进习主席决策部署落地见效。

分析人士指出，文章所说的2027、2035和2050年，就是习近平为中国军队现代化建设新“三步走”战略制定的三个时间点。中国军方虽然多次提到要完成建军百年（2027年）目标，但很少披露解放军在这三个时间点的发展目标有哪些具体内容，只是强调力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把解放军全面建成世界一流军队。