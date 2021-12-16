习近平：文艺工作者不能当市场奴隶

中共总书记习近平说，文艺承担着成风化人的职责，文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，追求德艺双馨，努力以高尚的操守和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。

（北京综合讯）中共总书记习近平前天强调，文艺工作者应追求德艺双馨，不能当市场的奴隶。

据新华社报道，中国文学艺术界联合会、中国作家协会的全国代表大会，前天在北京人民大会堂开幕。

习近平在开幕式上说，文艺事业是中共和人民的重要事业，文艺战线是重要战线。广大文艺工作者要增强文化自觉，要以强烈的历史主动精神，积极投身社会主义文化强国建设。

他说，文艺承担着成风化人的职责，文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，追求德艺双馨，努力以高尚的操守和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。

习近平强调，文艺要通俗，但决不能庸俗、低俗、媚俗；文艺要生活，但决不能成为不良风气的制造者、跟风者、鼓吹者；文艺要创新，但决不能搞光怪陆离、荒腔走板的东西；文艺要效益，但决不能沾染铜臭气、当市场的奴隶。

他指出，低格调的搞笑，无底线的放纵，博眼球的娱乐，对文艺有百害而无一利。艺术家要珍惜社会影响，认真严肃地考虑作品的社会效果。

习近平在演讲末尾强调，文艺工作者要讲责任，遵循公序良俗，抵制拜金主义和享乐主义。他说：“一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受！”

另据《北京青年报》旗下的微信公众号“政知道”报道，中国文学艺术界联合会、中国作家协会五年一届的全国代表大会，是中国文艺界规模最大、规格最高的盛会。前天除了习近平出席大会外，中共政治局其余六名常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正也有出席。

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