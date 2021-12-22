G7与五眼联盟“严重关切”港选举民主受侵蚀 中方斥西方国家勾连粗暴干涉内政

（华盛顿／北京／香港综合讯）七国集团（G7）与“五眼联盟”的外长分别就刚结束的香港立法会选举发表联合声明，对香港选制民主因素受侵蚀表示“严重关切”，中国外交部回应时则指责个别西方国家相互勾连、粗暴干涉中国内政。

“五眼联盟”成员国包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰，G7除了美、英、加，还有德国、法国、意大利和日本。

美国国务院官网周一分别发布上述两份联合声明，内容大同小异，指香港选举制度今年早些时候进行的改革减少了直选席位的数量，实施了新的审查程序，严格限制选票上候选人的选择。“五眼联盟”说，这些改变消除了任何有意义的政治反对派。G7则说，香港在“一国两制”原则下的高度自治受到破坏。

两份声明强烈呼吁北京按照《中英联合声明》及其他法律义务行事，尊重《基本法》规定的香港基本权利和自由。

美国国务院同日也向国会递交最新的《香港自治法》报告，谴责香港权利与自由受到侵蚀，声称对中国“持续破坏香港民主制度并侵蚀香港司法、公务员体系、新闻与学术机构领域自治”表示担忧。

对此，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说，在香港民主形势不断丰富发展、民主质量不断改善提升的时候，个别西方国家跳出来，就中国一个地方行政区域的民主选举表达所谓关切，颐指气使地攻击、指责香港民主和法治，充分暴露出他们的虚伪嘴脸和搞乱香港、遏制中国发展的险恶用心。

中国外交部驻港公署发言人也在官网回应时表示强烈不满、坚决反对、严正谴责。声明称，外部干预势力通过扶持政治代理人肆意插手香港事务的日子已经一去不复返，敦促有关国家立即停止干涉香港事务和中国内政。

香港政务司司长李家超接受央视专访时强调，香港立法会选举的设计是排斥背叛香港利益的外国代理人，选举制度符合人权保障，当选人日后也可以在立法会内自由批评政府。