新闻人间：崔天凯 中国对美不打“四种仗”

中国前驻美国大使崔天凯本周一强调，中国对美国不能打无准备、无把握之仗，也不打赌气仗、消耗仗。在中国网络舆论一片对等反击美国打压的呼声中，崔天凯的忠告颇有警醒之效。

据中国国际问题研究院官网消息，12月20日，曾任中国副外长、驻美大使的崔天凯在一个研讨会上发表了他对中美关系的新思考，其中有不少是他在任期间不方便公开谈论的观点。

崔天凯说：“中美关系目前所处的历史阶段还会延续相当时间，美国不会心甘情愿地接受一个社会制度、意识形态、文化传统，乃至种族都很不相同的大国崛起。美国对华政策里面，其实有很强的种族主义的因素。只不过有的人不说，有的人说。美国势必会千方百计、不遗余力地，甚至没有底线地对华打压、遏制、分化、围剿。对此，我们要有清醒的头脑，充分的准备，应对好中美关系今后的曲折、动荡，甚至是坐过山车的场景。”

此前，中国官员很少公开将美国的对华政策与种族主义联系起来。这并非因为中国官员认识不到这一点，而是担心这么说可能挑起两国人民之间的对立，不利于中美关系大局。但已“无官一身轻”的崔天凯显然不再有所顾忌，直接点出美国对华政策有很强的种族主义因素。

面对美国千方百计、不遗余力，甚至没有底线地对华打压、遏制、分化、围剿，中国该怎么办？崔天凯算了一笔“大账”。

他说，要在中华民族伟大复兴战略全局中认识和运筹对美工作，须始终牢记“国之大者”，把人民利益放在首位，知重负重，维护好14亿人民艰苦奋斗的成果。“既然斗争的目的，是为了维护人民利益和战略全局，那么在斗争的过程中，就应该尽一切可能，减少涉及我们利益和全局的代价和影响。原则上，不打无准备之仗，不打无把握之仗，不打赌气仗，不打消耗仗。人民的每一点利益都来之不易，我们绝不能让任何人掠夺，也绝不能因为我们自己的大意、懈怠和无能，使之遭受损失。”

“国之大者”是中共总书记习近平今年以来多次强调的一个概念。按照官方解释，牢记“国之大者”必须自觉讲政治，关注党中央在关心什么、强调什么，深刻领会什么是党和国家最重要的利益。崔天凯所说的“国之大者”，就是要从战略全局高度运筹对美工作，不和美国打上述“四种仗”，以免让全体人民利益受损。否则，有关官员就是“大意、懈怠和无能”。

今年初拜登政府上台后，中美关系并无改善迹象，双方争斗的领域和范围还在扩大。近期以来，美国在台湾、新疆、香港，以及北京冬奥会等问题上对中国接连出手，中国舆论场上要求对等反击美国，甚至武统台湾的声音也持续高涨。

但这些声音显然没有从高层强调的“中华民族伟大复兴”全局高度去认识中美关系。崔天凯提出中国不与美国打“四种仗”，则是从中美力量对比的实际出发提出的忠告，深得“国之大者”的要义。

尽管中国过去几十年取得了巨大发展成就，但整体上看，中美之间“美强中弱”的态势并未改变，也很难在短期内改变。在这个背景下，尽力避免与美国打“四种仗”，维护中国发展大局，实属老成谋国。