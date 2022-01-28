与美国务卿布林肯通电话 王毅：美应停止干扰北京冬奥会

受访学者说，王毅明显表达对目前中美关系现状不满，同时也表明将冬奥、台湾、乌克兰等作为一篮子问题看待的基本态度，暗示美国若继续对华打压，将很难在乌克兰问题上得到中国的支持和配合。

中国国务委员兼外长王毅昨天（1月27日）应约与美国国务卿布林肯通电话时，批评美国对华政策基调在去年11月中美元首视频会晤后并未发生实质性变化，强调当务之急，美国应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。

王毅也针对乌克兰问题呼吁各方保持冷静，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，并称俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

受访学者说，王毅通话中明显表达对目前中美关系现状不满，同时也表明将冬奥、台湾、乌克兰等作为一篮子问题看待的基本态度，暗示美国若继续对华打压，将很难在乌克兰问题上得到中国的支持和配合。

据中国外交部官网发布的消息，王毅电话中表示，当前中美双方最重要的工作就是把中美元首去年11月视频会晤达成的重要共识落到实处，并指美国总统拜登曾对外释放与上届政府不同的积极信息，包括表示美国不寻求“新冷战”、不支持台独、无意同中国发生冲突对抗等。

但王毅也说：“美方对华政策的基调并没有发生实质性变化，也未将拜登总统的表态真正落到实处。美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。”

中国学者：布林肯要摸清中国在乌克兰问题上态度

美国国务院发布的声明内容则明显不同。声明引述美国国务院发言人普莱斯表示，布林肯通话中强调俄罗斯对乌克兰的进一步挑衅行为所带来的全球安全和经济风险，并表示缓和紧张局势和外交手段是负责任的前进道路。

声明说，布林肯和王毅还就美中元首视频会晤后如何推进合作交换意见，包括管控战略风险、卫生安全与气候变化。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，中美外交高层此次通话中的关注点明显不同，布林肯主要意在摸清中国在乌克兰问题上的态度立场，并希望中国能发挥更积极作用；中国关切的则是冬奥和台湾问题。

成晓河分析，中国将冬奥、台湾、乌克兰问题放在一起与美国探讨，显示中国已把这些问题放在一篮子里看待。

他说：“中国在乌克兰问题上的态度，在某种程度上与美国在奥运会以及台湾问题上态度，是存在一种关联的。如果在这个问题上美方一意孤行对中国继续采取打压方式，美国是很难在乌克兰问题上得到中国的支持和配合。”

不愿具名的北京国际关系学者则向本报分析，王毅昨天在乌克兰问题上对俄罗斯的支持表态相当谨慎。他认为，中国目前对俄无法提供完全的外交支持，原因是如此一来将不仅让中美，也将让中国与德法等西欧大国关系变得紧张。“有很多后顾之忧，中国也不能够无条件、旗帜鲜明地站到俄罗斯这一边。”

该学者也说，俄罗斯总统普京下周即将访华并出席北京冬奥开幕式，乌克兰边境此时爆发战事可能性较低。

美国副国务谢尔曼前天在一场线上对话中也表示，北京冬奥会可能会影响俄罗斯入侵乌克兰的时间，并称若两者发生在同一时间，中国国家主席习近平会不高兴。

美国对北京冬奥会的杯葛近期已成为两国最明显交锋点之一。美国国务院据传以中国疫情过严为由，批准其驻华使领馆“授权撤离”，引发中国外交部向美国表示严重关切和不满。美国驻华大使馆前天则在微博发贴，称“美国驻华使团的运行状况并未发生改变”。

美国海军近日多个航母战斗群也在中国周边聚集并开展演练，并传出可能会同盟友于北京冬奥会前后或期间在中国周边继续举行军演。中国国防部新闻发言人吴谦昨天应询时表示，北京冬奥会是国际社会的一次体育盛事，中国将当好东道主，但同时也警告：“中国军队对外部挑衅、突发事件是有充分准备的。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）